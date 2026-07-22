هگسیت: ادارهٔ ترمپ قصد ندارد مانند افغانستان در ایران مداخله کند

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده می‌گوید که تلاش‌های امریکا برای بازسازی افغانستان و عراق بر اساس الگوی امریکایی، به بهای جان باختن هزاران نفر تمام شد و تاکید کرد که ادارهٔ ترمپ قصد ندارد چنین مداخلات نظامی را دوباره تکرار کند.

هگسیت با اشاره به جنگ‌های افغانستان و عراق به کمیته تخصیص بودجه مجلس سنای امریکا گفت که حکومت‌های پیشین جمهوری‌خواه و دموکرات هر دو سیاست ملت‌سازی را در این کشورها دنبال کردند؛ سیاستی که هزینه انسانی بسیار سنگینی در پی داشت.

هگست گفت: "نسل ما در عراق و افغانستان شاهد بود که حکومات هر دو حزب تلاش کردند آن جوامع را بر اساس الگوی امریکا بازسازی کنند. ده‌ها هزار زن و مرد در سراسر عراق و افغانستان جان خود را از دست دادند... رییس‌جمهور ترمپ گفت که ما دیگر وارد جنگ‌های احمقانه‌ای مثل آن نخواهیم شد، و تا کنون هم چنین کاری نکرده است. "

در همین حال دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده نیز در پیامی در شبکهٔ سوشل تروث، آمار کشته‌شدگان نیروهای امریکایی در شماری از جنگ‌های چند دهه اخیر را با عملیات نظامی علیه ایران و ونزویلا مقایسه کرده است.

آقای ترمپ در این پیام نوشته که جنگ افغانستان طی ۲۰ سال دو هزار کشته، جنگ عراق طی ۹ سال ۴۶۰۰ کشته، جنگ ویتنام طی ۱۹ سال و پنج ماه ۵۸۲۲۰ کشته و جنگ کوریا طی سه سال و یک ماه ۳۶۵۷۴کشته برای امریکا به همراه داشته است.

رییس‌ جمهوری امریکا سپس با اشاره به عملیات یک‌روزه در ونزویلا گفته که این عملیات بدون هیچ تلفاتی از امریکا انجام شد. او همچنین شمار کشته‌شدگان امریکا در درگیری نظامی با ایران را ۱۸ نفر اعلام کرد.