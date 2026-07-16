چهار مورد جدید ویروس پولیو در افغانستان ثبت شد

براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی صحت در جریان این هفته چهار مورد جدید ابتلا به ویروس پولیو در افغانستان ثبت شده است.

دو مورد در ولسوالی‌های بهسود و رودات ولایت ننگرهار، یک مورد در ولسوالی موسی‌قلعۀ ولایت هلمند و یک مورد در ولسوالی شیندند ولایت هرات ثبت شده است.

با این حساب، شمار مجموعی موارد مثبت پولیو در افغانستان از آغاز سال ۲۰۲۶ به ۱۱ مورد رسیده است. در همین مدت، سه مورد دیگر نیز در پاکستان گزارش شده و شمار مجموعی موارد در دو کشور به ۱۴ مورد افزایش یافته است.

در ادامه گزارش سازمان جهانی صحت از شناسایی ۱۲ نمونۀ محیطی مثبت ویروس پولیو در افغانستان و یک نمونه در پاکستان خبر داده شده است.

براساس این گزارش، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون ۴۶ نمونۀ محیطی مثبت ویروس پولیو در افغانستان و ۱۰۰ نمونه در پاکستان ثبت شده است.

پولیو یا بیماری فلج اطفال یک بیماری ویروسی بسیار ساری است که بیشتر کودکان زیر پنج سال را مبتلا می‌کند و می‌تواند باعث فلج دایمی شود. درمانی برای این بیماری وجود ندارد، اما با واکسین می‌توان از آن پیشگیری کرد.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان اند که ویروس وحشی پولیو تا هنوز در آن‌ها به طور بومی در گردش است. نهادهای صحی می‌گویند که ادامۀ رفت‌وآمد میان دو کشور، دسترسی محدود به برخی مناطق و پایین بودن میزان پوشش واکسیناسیون، از عوامل عمدۀ ادامه گردش این ویروس به شمار می‌روند.

مقام‌های صحی و سازمان جهانی صحت بارها بر اهمیت تطبیق منظم برنامه‌های واکسیناسیون تاکید کرده و از خانواده‌ها خواسته‌اند تا کودکان خود را در هر دور واکسیناسیون علیه پولیو واکسین کنند تا از گسترش این بیماری جلوگیری شود.