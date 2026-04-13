ترمپ پاپ را "ضعیف" خواند؛ پاپ: بر ضد جنگ صدا بلند خواهم کرد

پاپ لیو چاردهم، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان گفته است که صدایش را علیه جنگ همچنان بلند خواهد کرد و این اظهارات وی حمله علیه کسی نیست.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پیش از این، از اظهارات پاپ در مورد جنگ ایران انتقاد کرده بود.

پاپ هنگام سفر به الجزایر در صحبت با خبرنگاران گفت که برای ترویج صلح و تفاهم و ترغیب کشورها به همکاری برای حل مشکلات تلاش خواهد کرد.

پاپ گفت: "امروز مردمان زیادی در جهان دچار مشقت اند. شمار زیاد مردمان بی‌گناه کشته می‌شوند و فکر می‌کنم کسی باید برخیزد و بگوید: راه‌های بهتری برای انجام کار وجود دارد."

رییس جمهور دونالد ترمپ روز یکشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که آن پاپ را که از رییس جمهور ایالات متحده انتقاد کند، نمی‌خواهد.

او پاپ لیو را "ضعیف در عرصۀ جرم و جنایت"، "ضعیف در قبال سلاح‌های هسته‌ای" و "افتضاحی در عرصۀ سیاست خارجی" خواند.

ترمپ همچنان گفت که پاپ لیو، نخستین امریکایی که به این مقام رسیده است، تنها به دلیلی در این سمت انتخاب شد که کلیسای کاتولیک "فکر می‌کرد این بهترین راه برای مقابله با" ترمپ است.



