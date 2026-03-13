رییس جمهور ترمپ 'ماه تاریخ زنان' را در قصر سفید جشن گرفت

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده و ملانیا ترمپ بانوی نخست امریکا روز پنجشنبه (۱۲ مارچ) میزبان بزرگداشت از "ماه تاریخ زنان" در قصر سفید بودند.

در این محفل رییس جمهورترمپ اعلامیۀ رسمی تعیین ماه مارچ را به عنوان ماه تاریخ زنان امضا کرد.

ملانیا ترمپ بانوی نخست ایالات متحده این مراسم را با اشاره به اهمیت نقش زنان در جامعه امریکا آغاز کرد.

ملانیا ترمپ گفت: "به همۀ زنان جوان، کارآفرینان و رهبران آینده: برای خودتان وقت بگذارید، روزانه خودتان را آموزش و آگاهی دهید و شوق و علاقمندی خود را گسترش دهید. شجاع باشید و خطر را متقبل شوید."

بانوی نخست امریکا با استقبال از این روز و ارج گذاری به مقام زنان و همچنان ترغیب آنان به شجاعت گفت: "حرفۀ خود را از طریق الهام بخشیدن پیش ببرید. یک مدیر اجرایی جسور باشید، در عین حال خانواده خود را - اگر چنین بخواهید - در مرکز آینده کشور خود نگه دارید."

رییس جمهور ترمپ همچنان بزرگداشت این ماه را به دستور کار سیاست خانواده خود گره زده گفت که حکومت تحت رهبری وی همیشه از سیاست‌هایی که "زنان، کودکان و خانواده‌های امریکایی را توانمند می‌سازد" حمایت خواهد کرد.

آقای ترمپ به گسترش اعتبار مالیاتی کودکان، کاهش قیمت دوا از طریق TrumpRx و اجرای قانون Title IX، یک قانون فدرال که تبعیض جنسیتی در آموزش را ممنوع می‌کند، اشاره کرد.

ماه تاریخ زنان، که هر ساله در ماه مارچ در ایالات متحده جشن گرفته می‌شود، در سال ۱۹۷۸ به عنوان یک جشن محلی در ایالت کالیفرنیا آغاز شد. این جشن همزمان با روز جهانی زن، ۸ مارچ، برگزار شد.

در سال ۱۹۸۰، جیمی کارتر، رییس جمهور وقت، اولین اعلامیه ملی را صادر کرد و یک هفته در ماه مارچ را به بزرگداشت از دستاوردهای زنان اختصاص داد.

بعداً، در سال ۱۹۸۷، کانگرس این مناسبت را یک ماه کامل اعلام کرد. از سال ۱۹۹۵، هر رییس جمهور ایالات متحده اعلامیه‌ای را به مناسبت این ماه صادر کرده است.