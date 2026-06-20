ترمپ: ایران ۶۰ روز وقت دارد تا با ایالات متحده توافق کند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه (۱۹جون) گفت که تفاهم‌نامۀ امضا شده به ایران ۶۰ روز وقت می‌دهد تا با ایالات متحدۀ امریکا به یک توافق برسد.

رییس جمهور ترمپ هشدار داد که اگر توافق صورت نگیرد، واشنگتن کاری انجام خواهد داد که "آنان [ایران] را خوشحال نخواهد کرد."

رییس جمهور ترمپ گفت: "حالا ما تفاهم‌نامۀ داریم که دیشب امضا شد و ۶۰ روز اعتبار دارد، آنان باید معامله کنند. در غیر این صورت، کارهایی خواهیم کرد که آنان دوست نخواهند داشت. اما فکر نمی‌کنم تا این حد پیش برود. فکر می‌کنم عالی خواهد بود. به یاد داشته باشید، اگر این کار را انجام دهیم، جریان نفت از طریق تنگه هرمز به این زودی‌ها اتفاق نخواهد افتاد، زیرا افرادی که کشتی‌های میلیارد دالری دارند، نمی‌خواهند میزایل‌ها از بالای سرشان عبور کنند و دوست ندارند در هر قسمت از آب ماین‌گذاری شود."

هرچند ایالات متحدۀ امریکا و ایران روز چهارشنبه (۱۸جون) یک سند تفاهم‌نامه را به هدف ختم جنگ نشر کرده اند اما رییس جمهور ترمپ هشدار داد که ایران اگر به تعهدات خود عمل نکند، ایالات متحده حملات خود را بر اهداف ایران دوباره آغاز خواهد کرد.

دونالد ترمپ گفت: "در ایران، جایی که ما در حدود یک هفته، تمام نیروی بحری، تمام نیروی هوایی، سلاح‌های ضد میزایل و رادار آنان را نابود کردیم. ما همه چیز را نابود کردیم. حالا برخی اخبار جعلی می‌گویند که ما این کار را به اندازه کافی سریع انجام ندادیم. ما این کار را در حدود یک هفته انجام دادیم."

رییس جمهور ترمپ گفت که کشتیرانی تجارتی در تنگۀ هرمز از سر گرفته شده و شمار زیادی نفت‌کش ها در حال عبور از تنگه اند.

ازدحام کشتی‌ها در تنگۀ هرمز پس از امضای تفاهم‌نامه بین ایالات متحده و ایران در اواخر چهارشنبه افزایش یافته است.

رییس جمهور ترمپ گفت: "کشورما بسیار به خوبی پیش می‌رود. به این اندازه کشتی که از تنگۀ هرمز بیرون می‌شود، هیچکس تا حال شاهد آن نبوده است. البته تعداد زیادی از آنها، حدود ۷۰۰ کشتی، وجود داشتند. آنها در حال بیرون شدن [از تنگه] اند. همه جا نفت است. خواهید دید که نفت به شدت کاهش خواهد یافت. امیدوارم شرکت‌ها از این موضوع خوشحال باشند."

دونالد ترمپ به اکسیوس گفت که از زمان تفاهم، بهای نفت به سطح قبل از جنگ کاهش یافته است، اما افزود که تنها تفاوت این است که ایران دیگر سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که کار ایران "تمام" شده است و واشنگتن از "روی ناچاری" با رژیم ایران وارد مذاکره نشده است.

رییس جمهور ترمپ روز جمعه در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "ما از روی ناچاری با ایران ملاقات نکردیم، بلکه ایران این کار را کرد. آنان کار شان تمام است! ما این ۶۰ روز را به پایان خواهیم رساند. آنان نه پولی می‌گیرند، نه ده سنت.!"

دونالد ترمپ، روز جمعه در یک پست جداگانه با سرزنش منتقدان این تفاهم‌نامه گفت که عملیات نظامی ایالات متحده دوباره ایران را "تضعیف" کرده است.