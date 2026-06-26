دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، ایران را به حمله بر یک کشتی باربری در تنگهٔ هرمز، متهم کرده و آن را نقض آتشبسی خوانده که اخیراً بر آن موافقه شده بود.
رییس جمهور ترمپ روز جمعه (۲۶جون) در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نوشت: "جمهوری اسلامی ایران کم از کم چهار طياره تهاجمی بیسرنشين يكطرفه را به سمت کشتیهایی شلیک کردند که از تنگه هرمز عبور میکردند. یکی از این طیارهها بهطور مستقیم عرشه بالایی یک کشتی باربري بزرگ و بسیار گرانبها را هدف قرار داد. خسارتهایی وارد شد، اما کشتی توانست به مسیر خود ادامه دهد. ما سه طیارهٔ بی سرنشین ديگر را سرنگون کردیم. واضحاً كه این نقض احمقانهای از توافق آتشبس ماست."
این کشتی متعلق به سنگاپور بوده و مقام های آن کشور با ابراز "نگرانی عمیق" در اعلامیهای گفته اند که کشتی موسوم به "ایور لولی" خسارۀ کوچک برداشته است.
به گفتهٔ این مقامها حمله ساعت ده پنجشنبه شب به وقت سنگاپور صورت گرفت، اما گفته اند که عملهٔ ۲۱ نفری این کشتی، مصوون اند.
پس از تفاهمنامه اخیر میان ایالات متحده و ایران، این نخستین بار است که چنین یک واقعه در تنگهٔ هرمز رخ میدهد. ایالات متحده همواره تاکید کرده است که قضاوت در برابر ایران به عملکرد آن بستگی دارد.
این حمله منجر به توقف موقت تلاشهای سازمان بینالمللی دریانوردی سازمان ملل متحد برای تخلیه بیش از ۱۱هزار دریانوردی شد که در پی درگیری ۱۱۰ روزه بین ایالات متحده و رژیم ایران در منطقه گیرمانده بودند.
ارسنیو دومینگز، منشی عمومی این سازمان گفته است که از زمان آغاز این عملیات در ۲۳ جون، ۱۱۵ کشتی و ۲۵۰۰ دریانورد تخلیه شده اند.
دومینگز روز جمعه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که در بیش از ۴۰ حمله به کشتیها در جریان درگیری در شرق میانه، ۱۴ دریانورد کشته شدهاند.
گروه