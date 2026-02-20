ترمپ: رژیم ایران حد اکثر ۱۵ روز فرصت دارد تا تعامل کند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفته است که رژیم ایران حداکثر ۱۵ روز فرصت دارد تا با ایالات متحده تعامل کرده و به فعالیتهای مخرب خود پایان دهد.
این درحالیست که رییس جمهور ترمپ به تقویت نیروهای نظامی در منطقه برای اعمال فشار بر تهران، جهت پذیرش خواستههای امریکا ادامه میدهد.
رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه در طیارۀ ویژۀ ریاست جمهوری، در پاسخ به پرسشی که آیا به عنوان بخشی از مذاکرات غیرمستقیم امریکا – ایران، به رژیم آن کشور مهلت قطعی برای تعامل کردن داده است یا نه، گفت که ۱۰ تا ۱۵ روز "زمان کافی" خواهد بود. او اضافه کرد که ۱۵ روز تقریبا "حد اعظمی" خواهد بود.
دونالد ترمپ همچنان هشدار داد که اگر مقامهای رژیم ایران تعامل نکند، به گفتۀ وی "برای آنان اسفبار خواهد بود."
رییس جمهور ترمپ بارها تهدید کرده است که در صورت خودداری رژیم ایران از پایان دادن به فعالیتهای مخرب، به شمول تلاش برای دستیابی به سلاحهای هستهای، کشتار معترضانی که در ماه دسمبر علیه حکومت ایران دست به اعتراض زدند، توسعه میزایلهای بالستیک و حمایت از گروههای نیابتی تروریستی منطقهای، علیه آن رژیم اقدام نظامی خواهد کرد.
دونالد ترمپ با استقرار تجهیزات نظامی ایالات متحده به شرقمیانه در ماه گذشته، این تهدیدات را تقویت کرده است.
شبکۀ خبری ستارز و سترایپس که کارکنان آن کارمندان پنتاگون اند، گزارش داده است که کشتی طیارهبردار امریکایی جرالد آر. فورد، روز جمعه وارد آبهای مدیترانه شده است. این دومین کشتی طیارهبردار امریکایی است که پس از کشتی ابراهام لینکن که ماه گذشته به خلیج فارس رسید، در منطقه مستقر میشود.
در ایران، عزاداران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در قبرستانهای سراسر آنکشور گرد هم آمدند تا در چهلمین روز عزاداری هزاران نفری شرکت کنند که در اوج سرکوب بیرحمانۀ اعتراضات ماه گذشته توسط رژیم ایران کشته شدند.
تصاویری که توسط سرویس فارسی صدای امریکا معتبر خوانده شده است، نشان میدهد که عزاداران حین گردهمایی در قبرستانها شعارهای "مرگ بر دیکتاتور" و سایر شعارهای ضد رژیم ایران سر میدادند.
یک مقام قصر سفید در پاسخ به درخواست صدای امریکا برای اظهار نظر در مورد تجمعات عزاداران در ایران، روز پنجشنبه (۱۹ فبروری) در بیانیهای گفت: "رییس جمهور ترمپ همیشه در کنار مردم ایران ایستاده است و به این کار ادامه خواهد داد. رییس جمهور در بارۀ موضع خود در مورد استفاده رژیم ایران از خشونت علیه شهروندانش صریح بوده است و رژیم ایران نباید شک کند که او [ترمپ]به آنچه میگوید، پایبند است."
