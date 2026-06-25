ترمپ: ناتو در مورد ایران امریکا را تنها گذاشت

دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده، شام چارشنبه در دیدار با مارک روته منشی عمومی ناتو در قصر سفید گفت کشورهای عضو ناتو در واکنش به عملیات مشترک نظامی امریکا و اسراییل علیه ایران و همچنین با خودداری از در اختیار گذاشتن پایگاههایشان به امریکا، این کشور را "ناامید کردند".
رییس جمهور ترمپ با ابراز نارضایتی از برخی کشورهای اروپایی گفت که اگرچه ایالات متحده به کمک آنها نیازی نداشت، اما انتظار داشت دستکم آمادگی خود را برای همکاری اعلام کنند. او از ایتالیا، بریتانیا، آلمان و فرانسه انتقاد کرد و افزود که از عملکرد بیشتر این کشورها ناامید شده است. رییس جمهور ترمپ همچنین اسپانیا را "یک فاجعه تمامعیار" توصیف کرد.
رییسجمهور ایالات متحده گفت برای مارک روته احترام زیادی قایل است و در دیدارشان درباره "آنچه رخ داده است" گفتوگو خواهند کرد.
مارک روته، تلاش کرد با ترکیبی از تمجید و مخالفت محتاطانه، تنشها را کاهش دهد و استدلال نمود که نمونههای خودداری برخی متحدان از حمایت از جنگ امریکا علیه ایران، "موارد استثنایی و محدود" بودهاند.روته گفت اقدام امریکا علیه برنامه هستهای ایران برای امنیت منطقه و جهان اهمیت داشت.
مارک روته، منشی عمومی ناتو ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات امریکا علیه ایران گفت: "واقعاً میخواهم روشن کنم که آنچه شما در قبال ایران انجام میدهید تا چه اندازه مهم است. موضوع، پیش از هر چیز، توانمندی هستهای ایران بود که این کشور عملاً در آستانه دستیابی به آن قرار داشت؛ موضوعی که میتوانست تهدیدی برای منطقه و حتی برای کل جهان باشد."
روته در عین حال با اشاره به نارضایتی امریکا از عملکرد برخی اعضای ناتو گفت که کشورهای عضو این ایتلاف، به جز از "موارد محدود و استثنایی"، نقش مهمی در پشتیبانی از عملیات امریکا ایفا کردهاند.
وی به عنوان مثال گفت رومانیا برای تسهیل استقرار و فعالیت طیارات سوخترسان امریکایی، پروازهای ملکی در بخارست را متوقف کرده بود.
رییس جمهور ترمپ از منتقدان ناتو بوده و این ایتلاف را "ببر کاغذی" توصیف کرده است وی در سالهای اخیر بهطور مداوم از متحدان ناتو خواسته است سهم بیشتری در تأمین هزینههای دفاعی بر عهده بگیرند و تا سال ۲۰۳۵ دستکم ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی اختصاص دهند.
روته تأکید کرد که ناتو در نتیجه اصرار رییس جمهور ترمپ مبنی بر افزایش مشارکت مالی اعضا، اکنون به ائتلافی قدرتمندتر تبدیل شده است.
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