شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر به خاک سپرده شد

قطر روز یکشنبه (۱۲ جولای) در دوحه مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین و معمار تحول چشمگیر قطر را برگزار کرد. او صبح روز یکشنبه به عمر ۷۴ سالگی درگذشت.

شیخ حمد یکی از تأثیرگذارترین دوره‌های تاریخ معاصر قطر را رهبری کرد و با پیشبرد اصلاحات گسترده، این کشور کوچک بیابانی را به‌سرعت متحول ساخت؛ تحولاتی که اقتصاد، جایگاه بین‌المللی و نقش سیاسی قطر را به‌گونه چشمگیری دگرگون کرد.

در دوران رهبری او، قطر به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان، یک قدرت مهم سرمایه‌گذاری بین‌المللی و میانجی فعال در دپلوماسی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شد.

شیخ حمد از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ امیر قطر بود و سپس در اقدامی کم‌سابقه در میان حاکمان موروثی کشورهای عربی حوزه خلیج، قدرت را به پسرش، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، واگذار کرد تا روند انتقال قدرت به‌گونه‌ای آرام و منظم انجام شود.

خود او نیز در سال ۱۹۹۵ از طریق یک کودتای بدون خون‌ریزی، قدرت را از پدرش به دست گرفته بود.

شیخ حمد که به شخصیتی قاطع و مستقل شناخته می‌شد، در سخنرانی خود به مناسبت کناره‌گیری از قدرت گفت که می‌خواهد نسل جدید " با اندیشه‌های نوآورانه و انرژی فعال خود "مسوولیت رهبری کشور را بر عهده بگیرد.

در دوران زمامداری او، قطر از طریق توسعه شبکه تلویزیونی الجزیره و همچنین کسب میزبانی رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲، جایگاه خود را در سطح جهان به‌طور چشمگیری ارتقا داد.

قطر، متحد ایالات متحده، با جمعیتی اندکی بیش از ۲.۵ میلیون نفر، بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی مایع در جهان، یکی از قدرت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی و بازیگری تاثیرگذار در دپلوماسی شرق میانه و رسانه‌های جهانی به شمار می‌رود.