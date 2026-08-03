آنگ سان سو چی، رهبر پیشین و بازداشتشدهٔ میانمار، روز دوشنبه (سوم آگست) با نماینده کمیته بینالمللی صلیب سرخ دیدار کرد؛ دیداری نادر که پس از مطرحشدن پرسشهایی درباره وضعیت سلامت او انجام شد.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ اعلام کرد که آرنود دی بک، رییس هیات این سازمان در میانمار، با آنگ سان سو چی دیدار کرده و فرصت داشته است بهصورت خصوصی با او گفتگو کند.
اما کمیته بینالمللی صلیب سرخ و حکومت مورد حمایت اردوی میانمار درباره محل این دیدار چیزی نگفتهاند.
تصاویر منتشرشده از سوی حکومت، آنگ سان سو چی را در حالی نشان میدهد که ایستاده است و با آرنود دی بک دست میدهد. در تصویر دیگری نیز او در حال بریدن کیک تولدش دیده میشود.
آنگ سان سو چی از سال ۲۰۲۱، زمانی که اردوی میانمار حکومت منتخب دموکراتیک او را در پی یک کودتا برکنار کرد، در بازداشت به سر میبرد. او پس از مجموعهای از محاکمهها به زندان محکوم شد؛ محاکمههایی که مخالفان و امریکا آنها را دارای انگیزههای سیاسی دانستهاند.
آخرین عکس منتشرشده از او مربوط به ماه اپریل بود؛ زمانی که از زندان به حبس خانگی منتقل شد.
کیم اریس، پسر آنگ سان سو چی، ابراز امیدواری کرد که دیدار نماینده صلیب سرخ "به پیشرفتهای بیشتر بشردوستانه، از جمله برقراری تماس مستقیم با مادرم، فراهمشدن امکان دسترسی خانواده ما به او، دریافت اطلاعات معتبر و بهطور مستقل تاییدشده درباره وضعیت سلامتیاش و در نهایت آزادی فوری و بدون قیدوشرط او، همراه با همه زندانیان سیاسی، منجر شود."
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