تخصیص ۲۲.۵ میلیارد دالر به بازسازی میدان هوایی بین المللی دالاس

دونالد ترمپ ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به روز چهارشنبه از بازسازی میدان هوایی بین المللی واشنگتن - دالاس خبر داد.

برای بازسازی این میدان هوایی رییس جمهور این کشور، ۲۲.۵ میلیارد دالر اختصاص داده است. این بازسازی شامل تغیراتی مانند پایان دادن به مسافربرها که محبوبیت چندانی ندارد و سالن های سیاری که دهه ها برای انتقال مسافران به ترمینال اصلی قابل استفاده بود، می باشد.

در نقشه جدیدی که رییس جمهور ترمپ حین معرفی برنامه بازسازی میدان هوایی دالاس نشان داد، تعویض مسافربرها، ایجاد یک قطار آهن جدید، یک تونل پیاده روی مرکزی و پیاده روهای برقی بیشتر شامل است.

حین اعلان این پروژه، رییس جمهور امریکا گفت زمان آن رسیده است که اطمینان حاصل شود که ایالات متحده امریکا بهترین میدان های هوایی در جهان را داشته باشد و این کار از پایتخت این کشور آغاز می شود. رییس جمهور ترمپ همچنان گفت برای آغاز این پروژه، به تصویب کانگرس نیز نیاز است.

شان دافی، وزیر ترانسپورت ایالات متحدۀ امریکا گفت امیدواری بر این است که کار بازسازی این پروژه در بهار سال آینده آغاز شود. او گفت تلاش خواهد شد که کار بازسازی و نوسازی این میدان هوایی هرچه زودتر آغاز و تکمیل شود.

میدان هوایی بین المللی واشنگتن – دالاس، با فاصله حدود ۴۰ کیلومتر از واشنگتن دی سی، در شمال ویرجینا واقع شده است و توسط اداره میدان های هوایی متروپولیتن واشنگتن اداره می شود. مقامات قصر سفید گفتند این پروژه توسط اداره میدان های هوایی و خطوط هوایی که در دالاس خدمات ارایه میکنند تمویل خواهد شد.