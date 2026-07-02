تیم‌های امداد و نجات در شهر لاگوایرای ونزویلا روز پنجشنبه دوم جولای به عملیات جستجو در حالی ادامه دادند که تلاش ها برای نجات وارد دومین هفته می شود.

طبق آمار دولتی که روز چهارشنبه اول جولای منتشر شد، زلزله‌های هفته گذشته دو هزارو دوصد نود وپنج کشته برجای گذاشته است.

لا گوایرا ایالتی در ونزویلا است که بیشترین آسیب را از این دو زلزله دید.

یک فهرست غیررسمی آمار مفقود شده گان را چهل هزارو پنجصد و شصت و هفت نفر نشان می ‌دهد. یکتن از فرستادگان سازمان ملل متحد این هفته اعلام کرد که در حال تهیه ده هزار خریطه حمل جسد برای ونزویلا است .

اداره زمین‌شناسی ایالات متحده تخمین زده است که بیش از ده هزار نفر در اثر این زلزله ها جان خود را از دست داده‌اند.

ساکنان از حکومت دلسی رودریگز، رییس جمهور موقت این کشور، به دلیل آنچه واکنش کند و ناکافی حکومتی خوانده اند، انتقاد کرده‌اند.

این در حالی است که سازمان کمیته بین‌المللی نجات روز سه‌شنبه سی جون اعلام کرد که مقیاس واکنش، نیازهای بشردوستانه را برآورده نمی‌ کند.

انتظار می‌رود که عملیات نجات در ۲۴ ساعت آینده به پایان برسد.