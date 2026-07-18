مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده جهت اشتراک در نشست وزرای خارجۀ آسین، کشورهای جنوب‌شرق آسیا، به مانیلا، مرکز فلیپین سفر می‌کند.

وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه (۱۷ جولای) با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که مارکو روبیو، از ۱۷ تا ۱۹ جولای از این کشور بازدید خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که وزیر خارجه روبیو همچنان در این سفر با مقامات ارشد کشورهای هند و اقیانوس آرام دیدار خواهد کرد.

وزارت خارجۀ امریکا در بیانیه گفته است: "سفر وزیر خارجه امریکا، پیشبرد یک اولویت روشن ایالات متحده است: هند و اقیانوسیه آزاد و باز که مصوونیت، امنیت و رفاه را برای منطقه و مردم امریکا به ارمغان می‌آورد."

در بیانیه تذکر رفته است که مارکو روبیو از این سفر، نه تنها نتایج ملموس همکاری امریکا و آسیان را ارایه می‌کند، بلکه برای تقویت بیشتر همکاری گسترده‌تر ایالات متحده با فلیپین استفاده خواهد کرد.

انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسین) یک گروه ده کشوری است که شامل برونئی، کمبودیا، اندونیزیا، لاووس، مالیزیا، میانمار، فلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می باشد.

وزرای خارجه این بلاک نه تنها با کشورهای خود، بلکه با سایر کشورها نیز در مورد مسایل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، تجارتی و منطقه‌ای گفتگو می‌کنند.