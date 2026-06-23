وزارت امور خارجه ایالات متحده ‌می‌گوید که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، برای گفتگو درباره مجموعه‌ای از اولویت‌های منطقه‌ای از جمله تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران، امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز، و ثبات منطقه به امارات متحده عربی، کویت، و بحرین سفر خواهد کرد.

روبیو همچنین در بحرین با نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار می‌کند تا درباره اولویت‌های مشترک ایالات متحده و کشورهای منطقه رایزنی کند. این کشورها نگران‌اند که امتیازدهی بیش از حد به تهران باعث تقویت ایران شده و توازن امنیتی منطقه و جریان صادرات نفت را دگرگون خواهد ساخت.

براساس بیانیه‌ای وزارت خارجه، روبیو روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عرب خواهد شد و سپس به کویت و بحرین سفر می‌کند.

در همین حال قرار است دور جدید مذاکرات میان لبنان و اسراییل روز سه شنبه در واشنگتن آغاز شود. این دور مذاکرات پس از گفتگوی روبیو با بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل و جوزف عون، رییس جمهور لبنان صورت می‌گیرد.

مقامات لبنانی تاکید کرده‌اند که مذاکرات رودررو با اسراییل تنها راه برای پایان دادن به جنگی است که از دوم مارچ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

این جنگ از سوی گروه حزب‌الله علیه اسراییل و در حمایت از ایران آغاز شد و حملات هوایی و زمینی اسراییل را برانگیخت که تاکنون بیش از ۴چهار هزار کشته برجای گذاشته است.

وزیر خارجهٔ ایالات متحده روز جمعه با نتنیاهو و عون در مورد تحکیم آتش‌بس و مذاکرات آینده گفتگو کرد و رسانه‌های امریکایی گزارش دادند که در نتیجه این تماس‌ها، ایالات متحده یک مکانیزم نظارتی را از طریق فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) آغاز کرده است.

قرار است دور جدید مذاکراتی که روز سه‌شنبه میان مقامات اسراییلی و لبنانی در واشنگتن آغاز می‌شود، به مدت سه روز ادامه داشته باشد.

دولت لبنان در پی به دست آوردن دوباره کنترول مناطق تحت تصرف اسراییل و همزمان قطع مداخلات ایران در لبنان است.

پیشتر دولت لبنان بارها هشدار داده که رژیم ایران نمی‌تواند به نمایندگی از لبنان مذاکره کند.

در حالی که لبنان اعلام کرده یکی از اهداف اصلی این مذاکرات، دستیابی به خروج نیروهای اسراییلی است؛ اما مقامات ارشد اسراییلی گفته‌اند که نیروهایشان به‌طور نامحدود در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

اسراییل هدف از مذاکرات پیش‌رو را "خلع سلاح حزب‌الله و دستیابی به یک توافق صلح واقعی" با لبنان می‌داند.

چهار دور پیشین مذاکرات لبنان و اسراییل از ماه اپریل تاکنون نتوانسته‌اند به آتش‌بسی پایدار منجر شود، اما پس از آن که حکومت ایران و امریکا بر سر یک یادداشت تفاهم به توافق رسیدند، طولانی‌ترین دوره کاهش درگیری‌ها در لبنان در این هفته رخ داد.