تاکید روسیه و طالبان بر گسترش همکاری دوجانبه

روسیه نزدیک به یک سال پس از به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان، یک توافقنامهٔ "همکاری تخنیکی-نظامی" را با آن گروه امضا کرده است، اما وزارت خارجۀ ایالات متحده چند روز پیش در واکنش به تعامل کشورها با حکومت طالبان به صدای امریکا گفته بود که هیچ کشوری نباید مسیر همدستی با "بازیگران شریر" را انتخاب کند.
خبرگزاری انترفاکس روسیه، بدون ارایه جزییات بیشتر، گزارش داده است که این سند روز چهارشنبه (۲۷ می) در کنفرانس بینالمللی امنیتی مسکو، منعقد شده است. برای شرکت در این کنفرانس، محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، به مسکو سفر کرده است.
وزارت دفاع حکومت طالبان با نشر یک سلسله تصاویر در شبکۀ اجتماعی ایکس، نوشته است که محمد یعقوب در حاشیهٔ کنفرانس بینالمللی امنیتی مسکو با سرگی شویگو، منشی شورای امنیت ملی روسیه دیدار کرده و "پیرامون همکاریهای دوجانبه و دیگر موضوعات مهم" صحبت کرده است.
در یک نوار تصویری سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که در رسانههای داخلی افغانستان نشر شده است، محمد یعقوب بر اهمیت همکاری با روسیه تاکید کرده است.
براساس گزارش انترفاکس، در این دیدار سرگی شویگو بر رهایی داراییهای منجمد شدهٔ افغانستان از جانب کشورهای غربی، تاکید کرده است.
روسیه در اپریل ۲۰۲۵ نام طالبان را از فهرست گروههای تروریستی آن کشور، که از سال ۲۰۰۳ در آن قرار داشت ،حذف کرد و به عنوان نخستین کشور حکومت طالبان را در جولای ۲۰۲۵ به رسمیت شناخت و بر "شراکت تمامعیار" تاکید دارد.
وزارت خارجه ایالات متحدهٔ امریکا، در واکنش به تاکید روسیه مبنی بر ایجاد شراکت تمامعیار با طالبان، گفته بود که هیچ کشوری نباید مسیر همدستی با "بازیگران شریر" را انتخاب کند.
این وزارت با انتقاد از پالیسیهای طالبان، گفته بود که "فرمانهای سرکوبگرانه طالبان"، حقوق بشر و آزادیهای اساسی افغانها را به شدت محدود کرده است.
دیدار میان محمد یعقوب و سرگی شویگو در حالی صورت گرفته که قبل از این از تهدید تروریزم به شمول حضور گروههای افراطی و قاچاق اسلحه و مخدرات از افغانستان به کشورهای همسایۀ شمالی آن ابراز نگرانی کرده است.
طالبان همواره تاکید کرده اند که به هیچ گروه اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه و جهان استفاده کنند.
در همین حال، ایالات متحده امریکا میگوید که افغانستان از نظر فعالیتهای تروریستی و تهدیدات امنیتی منطقهای همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد.
برد کوپر، قوماندان فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) هفتهٔ گذشته به قانونگذاران امریکایی گفت که "افغانستان همچنان در خط مقدم فعالیتهای تروریستی است که ما شاهد آن استیم".
کوپر گفت: "در حال حاضر، مشارکتهای ما در منطقه این تهدید را سرکوب میکند. ما به انواع مشارکتها توجه دقیقی داریم و هر تهدیدی را سرکوب میکنیم."
با این حال، مسکو میگوید که با توجه به تهدیدات امنیتی ناشی از گروههای شبهنظامی از افغانستان تا شرق میانه، تعامل با کابل را برای مقابله با این آزمونهای امنیتی ضروری میداند.
