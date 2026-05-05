ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه می‌گوید که مسکو در روزهای هشتم و نهم ماه می برای تجلیل از سالروز پیروزی این کشور در جنگ جهانی دوم، آتش‌بس دو روزه را با اوکراین اعلام می‌کند.

پوتین هفتۀ گذشته در تماس تلیفونی با دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، این ایده را مطرح کرده بود.

ولادمیر زیلینسکی، رییس‌جمهور اوکراین، در مورد پیشنهاد آتش بس روسیه که در تماس تلیفونی پوتین و ترمپ مطرح شده است، روز سه شنبه گفت که اوکراین باید بداند با چه چیزی موافقت می‌کند.

همزمان با این، زیلینسکی نیز طرح خود را برای آتش‌بس پیشنهاد کرده است که در نیمه شب سه شنبه آغاز می‌شود.

اما وزارت دفاع روسیه گفته است که آتش‌بس برای تضمین امنیت مراسم روز پیروزی در نظر گرفته شده و هشدار داد که انتظار دارد اوکراین به آن پابند باشد در غیر آن با حملات تلافی جویانهٔ گسترده میزایلی بر کیف روبرو خواهد شد. روسیه از غیرنظامیان و دپلومات‌های خارجی خواسته است، که در صورت نقض آتش‌بس از سوی اوکراین، شهر کیف را ترک کنند.

رییس جمهور زیلینسکی گفت: "امریکایی‌ها با روس‌ها در مورد آنچه ممکن است در نهم ماه می اتفاق بیفتد صحبت کرده‌اند. آتش‌بس باشد یا نباشد. هیچ‌کس رسماً با ما تماس نگرفته و هیچ پیشنهادی نیز رسماً ارایه نشده است. به هر حال، این جنگ روسیه علیه اوکراین است، اما امریکا و روسیه درباره آتش‌بس صحبت می‌کنند... آنها چه نوع آتش‌بسی دارند؟ مهم است که طرف ما بداند با چه چیزی موافقت می‌کند."

رییس جمهور اوکراین همچنان گفته است که آتش‌بس‌های کوتاه قبلی نتیجه نداده و بنابر نقض‌ها از هم پاشیدند.

در همین حال مقامات اوکراینی روز سه‌شنبه اعلام کردند که حمله شبانه میزایلی و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به تاسیسات تولید گاز اوکراین، جان پنج نفر از جمله دو امدادگر را گرفته است.

زیلینسکی روز سه‌شنبه گفت که در حملات تلافی جویانه، کیف در طول شب با میزایل‌های دوربرد به چندین هدف در داخل خاک روسیه حمله کرده است.

سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در نهم ماه می، یکی از مهم‌ترین تعطیلات ملی روسیه است.

روسیه گفته است که به دلیل فعالیت‌های "تروریستی" اوکراین، در مراسم امسال هیچ نوع تسلیحات نظامی به نمایش گذاشته نخواهد شد.

در همین حال، رییس جمهور ولادمیر زیلینسکی گفته است که این اقدام نشان می‌دهد که مسکو از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین می‌ترسد.

