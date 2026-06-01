در یک تصمیم مهم، روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که صادرات سوخت هوانوردی را تا ۳۰ نوامبر ممنوع می‌کند. این تصمیم برای محافظت از عرضه داخلی در شرایط کاهش تولید پالایشگاه‌ها و افزایش فشار بر زیرساخت‌های انرژی این کشور اتخاذ شده است.

دولت روسیه اعلام کرد که ممنوعیت صادرات سوخت هوانوردی با هدف حفظ ثبات بازار داخلی سوخت انجام می‌شود. دولت روسیه گفته است : "هدف این تصمیم، تضمین ثبات در بازار داخلی سوخت است."

این اعلامیه پس از گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد مسکو قصد دارد صادرات دیزل و تیل طیاره را محدود کند، زیرا تولید پالایشگاه‌های این کشور به پایین‌ترین سطح در چند سال اخیر رسیده است؛ علت آن نیز حملات مکرر اوکراین به تاسیسات انرژی روسیه عنوان شده است.

دولت روسیه به شرکت‌های نفتی دستور داده است فروش محصولات سوختی به بازارهای خارجی را کاهش دهند. این دستورها پس از یک نشست مهم درباره وضعیت سوخت داخلی صادر شد که خبرگزاری روسی اینترفکس گزارش آن را منتشر کرد.

این نشست به ریاست الکساندر نواک، معاون صدراعظم روسیه، برگزار شد و بلومبرگ نیز آن را گزارش کرده است.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای اوکراینی حملات خود را به زیرساخت‌های انرژی روسیه، از جمله پالایشگاه‌های نفت و تاسیسات خط لوله، افزایش داده‌اند.

این حملات پی‌درپی ظرفیت محصولات سوخت مسکو را تحت تاثیر قرار داده و نگرانی‌ها درباره تامین عرضه داخلی را بیشتر کرده است.



