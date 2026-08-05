نیروهای روسی صبح روز چهارشنبه ۵ اگست با شلیک موجهایی از میزایلهای بالستیک بر کییف، پایتخت اوکراین، حمله کردند؛ حملهای که باعث وقوع انفجارهای گسترده و آتشسوزیهای وسیع شد. مقامهای اوکراینی گفتند در این حمله ۱۷ نفر کشته شده و چندین مرکز غیرنظامی لوژستیکی تخریب شده است.
وزارت دفاع روسیه میگوید که مراکز لوژستیکی و تدارکاتی را که برای مقاصد نظامی استفاده میشد، در کییف و مناطق اطراف آن هدف قرارداده است.
ولادمیر زیلنسکی، رییسجمهور اوکراین، گفت هدف اصلی این حملات، گدام ها، زیرساختها و یک ایستگاه قطار آهن بوده و تأسیسات غیرنظامی از جمله یک کارخانه بیرسازی و گدام های مصالح ساختمانی نیز تخریب شدهاند.
از سوی هم، مقامات روسی گفتند که حملات طیارات بی سرنشین اوکراین به یک مرکز لوژستیکی شرکت "وایلدبیریز" در منطقه تولای روسیه، باعث آتشسوزی و زخمی شدن یک نفر شد.
در همین حال، امانویل مکرون رییسجمهور فرانسه، روز چهارشنبه حملات تازه روسیه به کییف را محکوم کرد و گفت اتحادیه اروپا و شرکایش فشارها بر روسیه را از طریق تحریمها افزایش داده و به حمایت نظامی از اوکراین ادامه خواهند داد.
در یک انکشاف دیگر، رییس یک کارخانه تولید طیارات بی سرنشین روسی، در انفجار بالای موترش در نزدیکی شهر یکاترینبرگ یکی از مراکز مهم صنعتی روسیه به شدت زخمی شد و رانندهاش جان باخت. رسانههای روسی این حادثه را حملهای هدفمند مرتبط با جنگ اوکراین دانستهاند.
روسیه در حملات مشابه گذشته بالای سازندگان طیارات بی سرنشین روسی، اوکراین را به دست داشتن متهم کرده، اما کییف درباره این رویداد اظهارنظر نکرده است.
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