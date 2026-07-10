دوام حملات متقابل میان روسیه و اوکراین

در یک حملۀ طیارۀ بی‌سرنشین (درون) روسی بر یک پمپ تیل در شهر زاپوریژیا در اوکراین به روز پنجشنبه، یک نفر کشته و سه نفر زخمی شد.

روسیه و اوکراین حملات متقابل درون و میزایل را در این اواخر شدت بخشیده اند. شهر کیف و تاسیسات نفتی روسیه اهداف عمده این حملات می‌باشند.

در همین حال، کرملین روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رییس‌ جمهور روسیه، همچنان برای دستیابی به اهداف روسیه از طریق دپلوماسی آمادگی دارد، اما مسکو در واکنش به آنچه اقدامات تنش‌زای کیف توصیف کرد، در حال ایجاد یک منطقه حایل گسترده‌تر در اوکراین است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسشی درباره گزارشی از خبرگزاری رویترز که یک روز پیش منتشر شده بود، این اظهارات را مطرح کرد. در آن گزارش، سه منبع نزدیک به کرملین به رویترز گفته بودند که حملات اخیر درون اوکراین بر پالایشگاه‌های نفت و بنادر روسیه، عزم پوتین را برای ادامۀ جنگ در مقطع کنونی تقویت کرده است.

پسکوف همچنین گفت که روسیه معتقد است که کیف در حال حاضر تمایلی به انجام مذاکرات ندارد و به همین دلیل، مسکو به عملیات نظامی خود در اوکراین ادامه می‌دهد.



