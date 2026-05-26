اتحادیه اروپا شارژدافیر روسیه را احضار کرد

سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که دفتر خدمات دپلوماتیک این اتحادیه، شارژادفیر روسیه را احضار کرده است، این اقدام پس از آن صورت گرفت که روسیه اعلام کرد قصد دارد حملات سیستماتیک را علیه اهدافی در کییف انجام دهد و از اتباع خارجی خواست این شهر را ترک کنند.

انیتا هیپر، سخنگوی اتحادیه اروپا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تهدید روسیه علیه شهروندان و دپلومات‌های خارجی برای ترک کییف، یک اقدام غیرقابل ‌قبول در تشدید تنش ها است. او افزود در جلسه احضار شارژادفیر روسیه از مسکو خواسته شد تا حملات بر غیر نظامیان را متوقف کند.

سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که هیات این اتحادیه هنوز در کییف است.

از سوی هم، روسیه روز دوشنبه یک روز پس از شدیدترین حملات بر کییف از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین گفت که حملات سیستماتیک را در کییف بر اهداف که به قوای مسلح اوکراین و نیز مراکز تصمیمگیری آنکشور،‌ارتباط دارند،‌انجام خواهد داد و از خارجی ها خواست که این شهر را ترک کنند.

اما اندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، از متحدان کییف خواست که به گفته او تسلیم باج‌گیری روسیه نشوند.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه گفته شده که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که حملات قریب الوقوع بر کییف به گفته این وزارت در پاسخ به حملات تروریستی مداوم رژیم کییف علیه غیرنظامیان روسیه صورت خواهد گرفت.

روسیه حمله جمعه گذشته توسط اوکراین به لیلیه دانشجویان در منطقه لوهانسک تحت کنترول روسیه در شرق اوکراین راحمله عمدی بر غیرنظامیان توصیف کرده است.

اردوی اوکراین اتهامات روسیه را رد کرد و گفت که به یک واحد فرماندهی درونهای ویژه در این منطقه حمله کرده است.

ولادیمیر زیلنسکی، رییس جمهور اوکراین، گفت که حدود ۳۰۰ مکان در سراسر کیف به شمول یک موزیم تازه افتتاح شده که به فاجعه هسته‌ای چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ اختصاص دارد در حملات آخر هفته روسیه بر کییف آسیب دیده‌اند.



