جنگ در چند جبهه  میان اوکراین و روسیه شدت گرفته است

در ادامه حملات میان روسیه و اوکراین، شهرکییف امروز شاهد یکی از مرگبارترین حملات هوایی روسیه در سال جاری بود. این حمله که در جریان تشدید درگیری‌ها صورت گرفته، خسارات گسترده‌ای بر مناطق مختلف پایتخت اوکراین برجا گذاشته و بار دیگر نگرانی‌ها در مورد گسترش جنگ را افزایش داده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حملات گسترده میزاییلی و درون روسیه دست‌کم ۳۰ کشته و بیش از ۹۰ زخمی برجا گذاشته است. به گفته مقام‌های محلی، این حملات به مناطق مسکونی، ساختمان‌های رهایشی و برخی زیرساخت‌های شهری اصابت کرده و باعث ویرانی‌های گسترده شده است. عملیات جستجو و نجات همچنان در ساختمان‌های ویران‌شده ادامه دارد و تیم‌های امداد در حال بیرون کشیدن افراد گیرمانده از زیر آوار هستند. مقام‌ها هشدار داده‌اند که احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد، زیرا هنوز شماری از افراد مفقود استند و وضعیت برخی زخمی‌ها نیز وخیم گزارش شده است.

در همین حال، باشندگان کیف از شب‌های پر از وحشت و انفجارهای پی‌درپی سخن می‌گویند. زنگ خطر برای ساعت‌های طولانی به صدا درآمده و بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند به پناهگاه‌ها پناه ببرند. جریان برق در بخش‌هایی از کییف نیز قطع شده است.

روزنامه گاردین گزارش داده است که پس از این حملات، هر دو طرف از تشدید عملیات نظامی خبر داده‌اند. ولادمیر زیلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، وعده پاسخ به حملات روسیه را داده و تأکید کرده است که کشورش به دفاع از خاک خود ادامه خواهد داد. او همچنین خواستار تقویت سیستم‌های دفاع هوایی اوکراین از سوی متحدان بین‌المللی شده است. در مقابل، مقام‌های روسیه نیز اعلام کرده‌اند که فشار نظامی بر اوکراین را افزایش خواهند داد و این حملات را بخشی از اقدامات تلافی‌جویانه در برابر حملات اوکراین بر خاک روسیه عنوان کرده‌اند.

این در حالی است که اوکراین در هفته‌های اخیر حملات دوربرد خود را علیه اهداف نظامی و زیرساختی در داخل خاک روسیه گسترش داده است. به گفته تحلیلگران، این حملات با هدف تضعیف توان لوژستیکی و نظامی روسیه، مختل ساختن شبکه‌های تامین انرژی و کاهش ظرفیت جنگی این کشور انجام می‌شود. همچنان گزارش‌ها نشان می‌دهد که این عملیات‌ها نسبت به مراحل ابتدایی جنگ، به عمق بیشتری در خاک روسیه رسیده و از نظر دقت و برد نیز پیشرفته‌ تر شده است.

در سطح منطقه‌ای، نگرانی‌ها از گسترش جنگ افزایش یافته است، زیرا هم حملات هوایی روسیه بر شهرهای اوکراین و هم حملات دوربرد اوکراین بر خاک روسیه، نشان‌دهنده ورود جنگ به مرحله‌ای پیچیده‌تر و فرسایشی‌تر است.

در همین حال، درگیری‌های شدید در خطوط مقدم جنگ همچنان ادامه دارد و نیروهای دو طرف در چندین جبهه درگیر نبردهای سنگین هستند. تلاش‌های دپلوماتیک برای پایان دادن به این جنگ تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده و جامعه جهانی همچنان در تلاش است تا راه ‌حلی برای کاهش تنش‌ها پیدا کند.