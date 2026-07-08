دوام حملات متقابل درون و میزایل بین روسیه واوکراین

حملات روسیه به اوکراین همزمان با نشست رهبران ناتو در انقره، هفت کشته برجا گذاشت.روسیه و اوکراین شب گذشته حملات هوایی مرگباری را علیه یکدیگر انجام دادند. روسیه ده‌ها درون و راکت به سوی پایتخت اوکراین شلیک کرد و در مقابل، اوکراین نیز چندین مرکز صنعتی در خاک روسیه را هدف قرار داد.

به گفته مقام‌های اوکراینی، حملات روسیه در مناطق خارکیف، میکولایف، خرسون و کییف دست‌کم هفت کشته ، برجا گذاشت.

بر اساس معلومات نیروی هوایی اوکراین، سیستم دافع هوای این کشور بیش از ۸۰ درصد از ۱۶۹ درون به‌کاررفته در حمله روسیه را رهگیری و منهدم کردند، اما نتوانستند هیچ‌یک از پنج میزایل بالستیک شلیک‌شده را ساقط کنند.

درهمین حال اوکراین گفت که ۹ نفتکش متعلق به روسیه را در دریای آزوف هدف قرار داده است.

فرمانده نیروهای درون اوکراین گفت که در ۷۲ ساعت گذشته، در مجموع ۱۹ نفتکش روسی را هدف حمله قرار داده است.

روسیه به روز دوشنبه هفته جاری بزرگترین حمله هوایی را برکییف انجام داد که بیش از ۲۰ کشته برجای گذاشت و درمقابل اوکراین پالایشگاه نفت اورمسک را که در حدود ۲۷۰۰ کیلومتری از قلمرو تحت کنترول اوکراین فاصله دارد و یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت روسیه میباشد، هدف قرار داد.

از سوی هم ، کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که امیدوار است ترکیه و دیگر کشورها از نفوذ خود برای جلوگیری از حملات اوکراین به زیرساخت‌های بین‌المللی انرژی استفاده کنند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مسکو اعلام کرد یک استیشن پمپ گاز هدف حمله قرار گرفته است.

روسیه روز چهارشنبه اوکراین را متهم کرد که به یک استیشن پمپ گاز متعلق به شرکت دولتی گاز روسیه" گازپروم"حمله کرده است. این تأسیسات انتقال گاز صادراتی روسیه به ترکیه از طریق خط لوله "بلو استریم" را بر عهده دارد.



















