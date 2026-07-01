ادامه درگیری ها میان اوکراین و روسیه

جنگ روسیه و اوکراین امروز چهارشنبه، اول جولای همچنان ادامه داشت و هر دو طرف حملات تازه‌ای انجام دادند. روسیه با طیاره های بی سرنشین بر چندین منطقه اوکراین حمله کرد در حالی که اوکراین نیز حملات دوربردی را علیه تاسیسات مهم روسیه انجام داد.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای روسیه چندین حمله درون را در مناطق مختلف اوکراین، به‌خصوص مناطق نزدیک به خط مقدم، انجام دادند. مقام‌های اوکراینی گفتند که این حملات به زیربناهای غیرنظامی، از جمله تاسیسات مربوط به سوخت، آسیب رسانده است. در نتیجه این حملات از کشته شدن حداقل ۱ نفر و زخمی شدن چند تن دیگر گزارش شده است.

اوکراین نیز اعلام کرد که حملات خود را علیه اهدافی در داخل خاک روسیه ادامه داده است. مقام‌های اوکراینی گفتند که یک پالایشگاه نفت در شهر اوفا و چند مرکز مرتبط با انرژی و امور نظامی روسیه هدف قرار گرفته است. روسیه در مقابل گفت که نیروهای دفاع هوایی این کشور تعدادی از درون های اوکراینی را شناسایی و سرنگون کرده‌اند.

در میدان جنگ، وضعیت در شرق اوکراین همچنان دشوار باقی مانده است. نیروهای روسیه در برخی بخش‌ها تلاش پیشروی دارند ، اما نیروهای اوکراینی به مقاومت ادامه داده و از درون ها ، میزاییل ‌ها و توپخانه برای دفاع از مناطق خود و حمله به اهداف روسیه استفاده می‌کنند.

حملات به بخش انرژی در این جنگ اهمیت زیادی پیدا کرده است. اوکراین تلاش دارد با هدف قرار دادن تاسیسات نفتی و مراکز پشتیبانی روسیه، توانایی این کشور برای ادامه عملیات نظامی را کاهش دهد. در مقابل، روسیه نیز حملات خود را علیه شهرها و زیرساخت‌های اوکراین ادامه داده است.

در بخش سیاسی و بین‌المللی، کشورهای غربی همچنان درباره کمک‌های نظامی و پشتیبانی از اوکراین گفتگو می‌کنند. اوکراین خواهان تجهیزات بیشتر دفاع هوایی و تسلیحات پیشرفته است، در حالی که کشورهای حامی آن بر ادامه حمایت تاکید دارند.