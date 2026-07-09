تداوم حملات هوایی و راکتی بین روسیه واوکراین

اردوی اوکراین روز پنجشنبه گفت که در طول شب گذشته ،چندین نفتکش روسی را در بحیره آزوف با طیارات بی سرنشین هدف قرار داده است.

اردوی اوکراین گفته است که این حملات به هدف مختل کردن تدارکات مواد سوخت به نیروهای روسی و منزوی کردن شبه جزیره کریمیه صورت میگیرد.

از سوی دیگر نیروی هوایی اوکراین گفت که روسیه طی شب گذشته ۹۴ درون دوربرد تهاجمی و دو میزاییل بالستیک به سوی اوکراین شلیک کرده است.

به گفته این نیرو، ۷۲ درون روسی رهگیری شدند، اما ۱۹ درون و هر دو میزایل بالستیک به ۱۳ نقطه اصابت کرده و خساراتی را به بار آورده است.

در یک انکشاف دیگر دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر زیلنسکی رییس جمهور اوکراین در حاشیه نشست سران ناتو در ترکیه گفت که مجوز تولید راکت های پتریوت را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.

زیلنسکی بارها خواستار دریافت راکتهای رهگیر ساخت امریکا شده است؛ سیستم های که تنها سلاح موجود در زرادخانه اوکراین برای رهگیری راکت‌های بالستیک به شمار می‌رود. سرعت بسیار زیاد و مسیر پروازی خاص این راکتها، رهگیری آن‌ها را دشوار می‌کند.

در ماه‌های اخیر، همزمان با متوقف شدن عمده پیشروی‌های زمینی روسیه و حملات اوکراین به شبکه لوژستیک نظامی و صنعت نفت این کشور که موجب کمبود گسترده سوخت شده است، مسکو حملات هوایی خود علیه اوکراین را تشدید کرده است.



