درگیری میان روسیه و اوکراین همچنان پیامدهایی فراتر از خطوط نبرد دارد. رویدادهای تازه، از افزایش نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در دریای سیاه تا حمایت مالی جدید از اوکراین، نشان میدهد که جنگ همچنان بر بخشهای مختلف منطقه تأثیر گذاشته است.
مقامهای رومانیایی روز سهشنبه گفتند یک کشتی باربری با پرچم لیبریا که از مصر به سوی اوکراین در حرکت بود، در نزدیکی سواحل این کشور در بحیره سیاه آسیب دیده است.
به گفته مقامهای رومانیایی، در این رویداد به اعضای خدمه کشتی آسیبی نرسیده است.
این حادثه در حالی رخ داده است که از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، بحیره سیاه به یکی از مناطق مهم درگیری و نگرانیهای امنیتی تبدیل شده است.
مقامها هنوز در مورد علت دقیق این رویداد تحقیق میکنند.
در بخش دیگری از تحولات امروز، بر اساس گزارش رویترز روسیه برای جلوگیری از کمبود سوخت در مسکو، انتقال تیل از مناطق سایبریا را افزایش داده است.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که حملات درون اوکراین به برخی تاسیسات نفتی روسیه بر تولید و توزیع سوخت تاثیر گذاشته است. گزارشها همچنین از افزایش واردات سوخت روسیه از بلاروس خبر میدهند.
همزمان، صندوق بینالمللی پول با پرداخت ۶۹۰ میلیون دالر کمک مالی جدید به اوکراین موافقت کرده است.
این کمک بخشی از برنامه حمایت مالی این نهاد از کییف است و برای پشتیبانی از اقتصاد اوکراین در شرایط ادامه جنگ اختصاص یافته است.
صندوق بینالمللی پول گفته است که اقتصاد اوکراین همچنان با چالشهای ناشی از جنگ روبرو است و ادامه اصلاحات اقتصادی برای حفظ ثبات مالی این کشور مهم خواهد بود.
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