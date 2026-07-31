حملات تازه اوکراین به تأسیسات نظامی و نفتی روسیه

اردوی اوکراین روز جمعه از هدف قرار دادن سه مرکز لوژستیکی ویک ترمینل بحری در نقاط مختلف روسیه خبرداد.

در یک رویداد مرتبط دیگر اردوی اوکراین گفته است که صبح روز جمعه پالایشگاه نفت ولگاگراد را هدف قرار داده که منجر به آتش سوزی در آن شده است.

نیروهای اوکراینی از حمله بالای تاسیسات بندری روسیه در نقطه تقاطع بحیره سیاه و بحیره آزوف نیز خبرداده است.

وزارت دفاع روسیه نیز با نشر اعلامیه گفته است که در طول هفته جاری ۳۱ کشتی نظامی متعلق به اوکراین راهدف قرار داده است.

این وزارت همچنان گفته است که نیروهای اوکراینی را از یک شهرک در منطقه دونتسک و یک شهرک دیگر در منطقه خارکیف عقب رانده و این مناطق را به کنترول خود در آورده است.

قابل ذکر است که در حملات روز پنجشنبه روسیه برقسمتهای مختلف اوکراین ۱۰ غیرنظامی، از جمله چند کودک، کشته و بیش از ۵۰ تن دیگر زخمی شدند.

در همین حال، ناتو روز پنجشنبه پس از آنکه یکی از راکتهای روسیه از مرز غربی اوکراین عبور کرده و وارد حریم هوایی پولند شد، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد.

ناتو گفته است که این راکت روسی وارد حریم هوایی پولند شده و در یک منطقه روستایی فرود آمده است. این حادثه هیچ‌گونه تلفات یا خسارتی در پی نداشت، اما می‌تواند تنش‌ها میان این ایتلاف نظامی و روسیه را افزایش دهد؛ زیرا کشورهای اروپایی نگران گسترش جنگ به قلمرو خود هستند.

مارک روته، منشی عمومی ناتو، این رویداد را "اقدامی بی باکانه از سوی روسیه و یکی دیگر از پیامدهای خطرناک جنگ این کشور علیه اوکراین" توصیف کرد.

دونالد تسک، صدراعظم پولند، نیز این رویداد را "بسیار جدی" خواند، اما افزود: "هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم پولند هدف این حمله بوده است".

روسیه و اوکراین حملات دوربرد هوایی خود را در حالی تشدید کرده‌اند که جنگ وارد پنجمین سال خود شده و پیشروی‌ها در خط مقدم ۱۲۰۰ کیلومتری جنگ به کندی انجام می‌شود.



