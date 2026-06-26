ایالات متحدۀ امریکا، امروز تحریم‌های جدیدی را علیه هشت فرد و نهاد متهم به طولانی کردن جنگ در سودان اعلان کرد.

این افراد متهم اند که با تامین سلاح، مواد منفجره و جنگجویان خارجی برای نیروهای مسلح سودان و نیروهای حمایت سریع در آن کشور، شعلۀ جنگ را شدید تر می‌کنند.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با نشر یک بیانیۀ گفته است که این شبکه‌ها به بدترین بحران انسانی جهان دامن زده و برای گروه‌های تروریستی، فضای فعالیت ایجاد کرده‌اند.

ایالات متحده همچنان دور دوم تحریم‌ها را تحت قانون کنترول سلاح‌های کیمیایی و بیولوژیکی اعمال کرد که شامل مسدودیت قرضه ها و کمک‌های نهادهای بین‌المللی، تشدید محدودیت‌های صادراتی و ممنوعیت فعالیت خطوط هوایی دولتی سودان در ایالات متحدۀ امریکا بود.

ادارۀ رییس جمهور ترمپ از طرفین درگیر خواسته است تا آتش‌بس فوری بشردوستانه را پذیرفته، به حمایت خارجی از هر دو طرف خاتمه داده و اجازه دسترسی کامل بشردوستانه را برای کاهش رنج مردم سودان فراهم کنند.