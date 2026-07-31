حمایت ۱۴ کشور از طرح عربستان برای تشکیل 'ایتلاف دفاع دریایی چندملیتی'

وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید که ۱۴ کشور از پیشنهاد این کشور برای تشکیل یک "ایتلاف دفاع دریایی چندملیتی" با هدف حفاظت از مسیرهای کشتیرانی بینالمللی و تجارت جهانی حمایت کردهاند.
در بیانیهای که توسط وزارت دفاع عربستان سعودی صادر شده، گفته شده که عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلهدیش، نیجریا، سودان، جیبوتی و سومالیا از تشکیل این ایتلاف برای محافظت از دریانوردی در دریای سرخ و بابالمندب حمایت کردهاند.
بر اساس این بیانیه، رؤسای نیروهای مسلح و دیگر نمایندگان ۴۳ کشور بهصورت حضوری یا از طریق ارتباط ویدیویی در نشست مربوط به این ابتکار شرکت کرده و هیأتی از اتحادیه اروپا نیز در این نشست حضور داشت.
این بیانیه میافزاید که بقیه کشورهای دعوت شده نیز در حال ارزیابی و بررسی این پیشنهاد هستند: "شرکتکنندگان درباره حملات به کشتیهای تجاری، حاملهای انرژی و زیرساختهای دریایی و همچنین خطراتی که این حملات برای کشتیرانی، زنجیرههای اکمالات جهانی و اقتصاد بینالمللی ایجاد میکنند، گفتگو کردند".
حوثیهای مورد حمایت ایران بارها اقدام به اخلال در تردد کشتیها از بابالمندب و دریای سرخ کرده و اخیرا مدعی اعمال "محاصره دریایی علیه عربستان" شده و دو نفتکش این کشور را مورد هدف قرار دادهاند.
در بیانیه وزارت دفاع دولت ریاض آمده است که توافق شد که پادشاهی عربستان سعودی کشور بنیانگذار و رهبر این ایتلاف باشد و میزبان مقر اصلی آن شود.
وزارت دفاع عربستان میگوید ايتلاف پیشنهادی یک ابتکار دفاعی بینالمللی و باز برای کشورهایی خواهد بود که اهداف و اصول آن را به اشتراک میگذارند.
اتحادیه اروپا نیز در فبروری۲۰۲۴ و در پی حملات گسترده حوثیهای یمن به کشتیها یک ماموریت دریایی در دریای سرخ راهاندازی کرده بود و فعالیت این ایتلاف تا فبروری سال آینده تمدید شده است.
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