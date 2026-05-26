مارکو روبیو: رسیدن به توافق با ایران ممکن چند روز طول بکشد

مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که رسیدن به یک توافق با ایران، ممکن چندین روز طول بکشد.

وزیر خارجهٔ ایالات متحده که روز سه شنبه (۲۶ می) گفت که موضع واشنگتن "به‌خوبی بیان شده" است.

به گفتهٔ مارکو روبیو "در مورد اینکه پیش‌نویس اولیه باید چگونه باشد، توافق قوی وجود دارد. فکر می‌کنم مثل هر چیز دیگری در این زمینه، چند روز طول خواهد کشید تا حتی بر سر اختلافات بر سر یک کلمه یا یک جمله به توافق برسیم."

روبیو ضمن تاکید بر حل اختلافات، گفت "اگر قرار است توافقی حاصل شود، باید این مسیر را طی کنیم. اما این، یا یک توافق خوب خواهد بود یا اصلاً توافقی وجود نخواهد داشت".

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفته است مذاکرات با ایران، به خوبی به پیش میرود، ولی هشدار داده که در صورت ناکام شدن این مذاکرات، دوباره از گزینه های نظامی کار گرفته خواهد شد.

ترمپ روز دوشنبه در پستی جداگانه در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نوشت که یورانیم غنی شدۀ ایران یا به امریکا تحویل داده می‌شود یا در ایران و یا در "مکان قابل قبول دیگر" از بین برده خواهد شد.

دونالد ترمپ نوشت: "یورانیوم غنی‌شده (غبار هسته‌ای!) یا فوراً به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد تا به امریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران، در همان محل یا در مکان قابل قبول دیگر نابود خواهد شد. "

رییس جمهور ترمپ در این پست نگاشته است که "کمیسیون انرژی اتمی، یا نهاد معادل آن، بر این روند و رویداد" نظارت خواهد داشت.

دونالد ترمپ همواره گفته است که ایران به عنوان "حامی نخست تروریزم در جهان" نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشد.

رسانه‌های امریکایی گزارش داده اند که ایران در جریان مذاکرات با ایالات متحده در اصول توافق کرده است تا یورانیم غنی‌شدۀ به سطح بلند آن کشور از بین برده شود، اما هنوز هم کار روی چگونگی میکانیزم از بین بردن این مواد ادامه دارد.