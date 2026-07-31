بحران مهاجرت در مرز اسپانیا و مراکش؛ هزاران نفر در تلاش برای ورود به سوتا

هزاران مهاجر در تلاش برای عبور از مرز اسپانیا و مراکش، به سوی شهر خودمختار سوتا حرکت کردند؛ منطقه‌ای تحت حاکمیت اسپانیا در شمال افریقا که در سال‌های اخیر یکی از مسیرهای مهم مهاجرت به اروپا بوده است.

این موج گسترده مهاجرتی به یکی از جدی‌ترین بحران‌های مرزی اروپا تبدیل شده و مقام‌های اسپانیایی و اروپایی را وادار به اتخاذ تدابیر تازه امنیتی کرده است.

چرا مهاجران به سوی سوتا رفتند؟

بسیاری از مهاجران می‌گویند فقر، بیکاری، مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های مناسب در کشورهای‌شان آنان را وادار کرده است تا راه دشوار رسیدن به اروپا را انتخاب کنند.

با این حال، مقام‌های اسپانیایی می‌گویند شبکه‌های قاچاق انسان از شرایط دشوار مهاجران سوءاستفاده کرده و آنان را به سفرهای خطرناک زمینی و دریایی تشویق می‌کنند.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۶۰ هزار نفر تلاش کردند وارد سوتا شوند و در جریان این تلاش‌ها دست‌کم ۳۴ نفر جان باخته‌اند. مقام‌ها هشدار داده‌اند که شمار قربانیان ممکن است افزایش یابد.

واکنش اسپانیا و جامعه جهانی

دولت اسپانیا در واکنش به این بحران، نیروهای امنیتی را در منطقه افزایش داد و روند بازگرداندن افرادی را که به‌صورت غیرقانونی وارد خاک این کشور شده بودند، سرعت بخشید.

پدرو سانچز، صدر اعظم اسپانیا، ورود گسترده مهاجران به سوتا را یک رویداد جدی برای امنیت و تمامیت ارضی کشور خواند و گفت دولت از همه امکانات خود برای حفظ امنیت و ثبات منطقه استفاده خواهد کرد.

او تاکید کرد که سوتا بخشی از خاک اسپانیا است و دولت در کنار مردم این منطقه خواهد ایستاد.

اتحادیه اروپا نیز حمایت خود را از اسپانیا اعلام کرد و خواستار همکاری نزدیک‌تر میان مادرید و رباط برای جلوگیری از سفرهای غیرقانونی شد.

بریتانیا نیز این وضعیت را نگران‌کننده خواند و اعلام کرد با مقام‌های اسپانیایی در تماس است تا پیامدهای بحران را بررسی و در صورت نیاز حمایت فراهم کند.

مقام‌های مراکش نیز بر همکاری با اسپانیا تأکید کردند و خواستار توجه به شرایط انسانی مهاجرانی شدند که در این مسیر دشوار قرار گرفته‌اند.

هشدار امریکا درباره بحران مهاجرت

در واکنش به این بحران، مقام‌های امریکایی نیز اظهارنظر کردند.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، این وضعیت را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت بحران‌های مهاجرتی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کشورها داشته باشد.

وزارت خارجه امریکا نیز اعلام کرد که در کنار مردم اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی قرار دارد و آماده است از متحدان خود در مواجهه با چالش‌های مشابه حمایت کند.

تجربه دشوار مهاجران در مسیر سوتا

برای بسیاری از مهاجران، تلاش برای رسیدن به اروپا به جای آغاز یک زندگی بهتر، با خطر، خستگی و ناامیدی همراه شده است.

پس از افزایش کنترل‌های مرزی از سوی اسپانیا و مراکش، شماری از مهاجران مجبور به بازگشت شدند.

یکی از مهاجرانی که پس از تلاش ناموفق برای ورود به سوتا به مراکش بازگشت، گفت که این سفر برایش بسیار دشوار بوده است.

رضا، یک مهاجر مراکشی، گفت: «راستش را بگویم، حتی نمی‌دانم چرا آمدم. حالا برمی‌گردم. از چاشت دیروز چیزی نخورده‌ام و هنوز نخوابیده‌ام.»

او از دیگران خواست پیش از انجام چنین سفرهای خطرناک، پیامدهای آن را در نظر بگیرند.

نیاز به راه‌حل‌های اساسی

رهبران بین‌المللی می‌گویند بحران مهاجرت تنها با افزایش تدابیر امنیتی حل نمی‌شود و باید به عوامل اصلی این پدیده، از جمله فقر، بی‌ثباتی و کمبود فرصت‌های اقتصادی در کشورهای مبدا نیز توجه شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که مشکلات بنیادی در کشورهای مبدا حل نشود، مسیرهای پرخطر مهاجرت به اروپا همچنان ادامه خواهد داشت.