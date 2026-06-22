صدر اعظم بریتانیا زیر فشار حزب کارگر استعفا داد

کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، روز دوشنبه ۲۲ جون، استعفای خود را از این سمت اعلام کرد، اما گفته است که تا زمان تکمیل شدن روند انتقال قدرت، امور صدارت را به عهده خواهد داشت.

استارمر از سال ۲۰۲۴ به اینسو و پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات بریتانیا، متصدی کرسی صدارت در آن کشور بود.

پس از افزایش فشارهای شدید از سوی نمایندگان حزب کارگر و شماری از وزیران کابینۀ بریتانیا، استارمر گفت که در مورد استعفایش با پادشاه بریتانیا صحبت کرده است.

کاهش محبوبیت، شکست‌های حزب کارگر در انتخابات محلی، نگرانی از رشد حزب ریفورم یوکی و عقب‌نشینی از برخی سیاست‌ها، موقعیت استارمر را در حزب کارگر تضعیف کرده بود.

در هفته‌های اخیر استعفای جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا در اعتراض به کندی کار حکومت در زمینۀ تخصیص بودجۀ بیشتر نظامی، بحران را در درون حکومت استارمر عمیق‌تر کرده بود.

در بعد سیاست خارجی، استارمر تلاش کرده بود که پس از برگزیت روابط اقتصادی و دفاعی بریتانیا را با اتحادیۀ اروپا بازسازی کند، اما جنگ ایالات متحده و ایران و بحران تنگۀ هرمز روابط او را با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده تیره‌تر کرد.

استارمر گفته بود که بریتانیا وارد جنگ با ایران نخواهد شد و از محاصرۀ تنگه هرمز حمایت نمی‌کند، هرچند لندن دربارۀ راه‌های بازکردن مسیر کشتی‌رانی با واشنگتن گفتگو کرده بود.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت که استارمر استعفا خواهد داد، زیرا به گفتۀ وی "شکست بدی" را در دو زمینه – مهاجرت و انرژی – متحمل شده است.

با استعفای استارمر، رقابت برای تعیین جانشین او می‌تواند بریتانیا را در مسیر انتخاب هفتمین صدر اعظم آن کشور در طول یک دهه قرار دهد.