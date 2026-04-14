انسداد تنگۀ هرمز و اختلال در صادرات اقلام اساسی تجارتی

مقام‌های جهانی مسوول بخش‌های اقتصاد و انرژی نسبت به تاثیرات اختلال در کشتیرانی از طریق تنگۀ هرمز بر کالاهایی مانند هلیوم، کود کیمیایی و پتروشیمی هشدار می‌دهند.

شش هفته جنگ در ایران صادرات را از منطقه متوقف کرده و قیمت‌ها را در بخش‌های مختلف، از جمله نفت و گاز طبیعی، افزایش داده است.

فاتح بیرول، رییس ادارۀ بین‌المللی انرژی روز دوشنبه ۱۳ اپریل گفت که جهان با بزرگترین چالش امنیتی در زمینۀ انرژی روبرو است و هیچ کشوری از تاثیر آن در امان نیست.

مکسیمو توریرو، اقتصاددان ارشد در سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت که اختلال کنونی در انتقالات کود کیمیایی از مسیر تنگۀ هرمز، در جریان سال منجر به کاهش حاصلات و بلند رفتن نرخ‌ها شده می‌تواند.

به همین ترتیب، قطر یک سوم هیلیوم مورد نیاز جهان را تولید می‌کند، عنصر کیمیایی که برای تولید نیمه‌هادی‌ها حیاتی و کلیدی پنداشته می‌شود.

ادارۀ بین‌المللی انرژی گفته است که اختلال صادرات پتروشیمی، منجر به متاثر شدن صادرات کالاهایی چون پلاستیک، لباس و وسایل دیجیتلی شده است.

اسکات بسنت، وزیر مالیۀ ایالات متحده گفته است که اقتصاد ایالات متحده سال جاری را با قوت آغاز کرده است و به گفتۀ وی ذخایر فدرال امریکا باید منتظر بماند و تاثیرات جنگ در ایران را ارزیابی کند، پیش از آنکه در مورد تغییر نرخ بهرۀ بانکی تصمیمی اتخاذ کند.