تظاهرات گستردۀ دانشجویان و سیاستمداران مخالف در هند

دانشجویان و سیاستمداران مخالف حکومت هند به روز دوشنبه ۲۰ جولای تظاهرات گسترده را در سراسر آن کشور راه اندزی کردند.

این تظاهرات در حمایت از جوانانی راه اندازی شد که در ماه می پس از افشای اوراق امتحانات سراسری آسیب دیده اند.

دانشجویان و معترضان می‌گویندکه افشای برگه های امتحان سراسری ورود به دانشگاه طب، در ماه می که حدود دو میلیون دانشجو را مجبور به تغیر رشته کرد و همچنان منجر به خودکشی برخی دیگر شد، نشان‌دهندۀ فساد گسترده در دستگاه آموزش و پرورش آن کشور است.

این اعتراضات که به رهبری حزب جوان سوسک جانتا از ماه ها به این طرف ادامه داشته، بزرگترین چالش عمومی برای نرندرا مودی، صدراعظم هند، در سومین دور ماموریت اش به شمار می رود.

این اعتراضات قبل از جلب توجه مخالفان سیاسی، میلیون ها نفر را در رسانه های اجتماعی به خود جذب کرده است.

پولیس برای جلوگیری اعتراضات و ورود جونانان معترض که قصد داشتند به راهپیمایی به سمت پارلمان، در دهلی نو ادامه دهند از گاز اشک آور کار گرفت.