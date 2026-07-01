محکمهٔ عالی امریکا حق شهروندی براساس تولد را تایید کرد

محکمهٔ عالی ایالات متحده فرمان اجرایی دونالد ترمپ، رییسجمهور این کشور را که حق شهروندی بر اساس تولد را محدود میکرد، رد کرده و اصل دیرینهای را تایید نمود که بر اساس قانون اساسی، کودکانی که در خاک امریکا متولد میشوند، شهروند این کشور استند.
در حکم روز سهشنبه، قضات محکمهٔ عالی اعلام کردند که هر فردی که در ایالات متحده متولد شود، بهجز در موارد بسیار محدود و استثنایی، شهروند این کشور محسوب میشود.
محدودیتهای وضعشده از سوی رییس جمهور ترمپ پیشتر نیز توسط چندین محکمهٔ پایینتر متوقف شده بود و در هیچ نقطهای از ایالات متحده به اجرا درنیامده بود.
فرمان اجرایی مربوط به حق شهروندی بر اساس تولد در نخستین روز دومین دوره ریاستجمهوری ترمپ امضا شد و بخشی از سیاست گستردهٔ ادارهٔ او برای تشدید اقدامات علیه مهاجرت به شمار میرود.
رییس جمهور ترمپ روز سهشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشل نوشت: "محکمه عالی حق تابعیت بر اساس تولد را تایید کرد که برای کشور ما خبر خوبی نیست. اما اکنون که چنین تصمیم گرفته شده، میتوانیم با تصویب قانون در کانگرس و با حمایت رییسجمهور، این موضوع را به آسانی اصلاح کنیم. دیگر نیازی به تعدیل طولانی و پیچیده قانون اساسی نیست. کانگرس باید از همین امروز کار روی پایان دادن به حق تابعیت بر اساس تولد را که برای کشور ما پرهزینه و ناعادلانه است، آغاز کند. آنان از حمایت کامل و همهجانبه من برخوردار خواهند بود. "
فرمان اجرایی رییسجمهور ترمپ، در صورت اجرا، اصل مندرج در متمم چهاردهم قانون اساسی را که بر بنیاد آن همه افرادی که در خاک ایالات متحده متولد میشوند، شهروند این کشور شناخته میشوند، لغو میکرد. تنها استثناهای این اصل، فرزندان دپلوماتهای خارجی و کودکانی هستند که از اعضای نیروهای اشغالگر یک کشور خارجی متولد شده باشند.
محاکم پایینتر در چندین تصمیم جداگانه، فرمان اجرایی رییسجمهور را غیرقانونی دانستند. این محاکم به فیصله تاریخی محکمه عالی در سال ۱۸۹۸ در قضیهٔ "وانگ کیم آرک" استناد کردند؛ فیصلهای که بر اساس آن، کودکی که در ایالات متحده از والدین چینی متولد شده بود، شهروند امریکا شناخته شد.
ادارهٔ ترمپ استدلال کرده بود که برداشت رایج از حق تابعیت نادرست است و مدعی بود کودکانی که از والدین غیرشهروند متولد میشوند، "تابع صلاحیت ایالات متحده" نیستند؛ از همین رو، حق دریافت تابعیت امریکا را نیز ندارند.
بر اساس پژوهش مشترک موسسه پالیسی مهاجرت و موسسه تحقیقات نفوس پوهنتون ایالتی پنسیلوانیا، اگر این فرمان اجرایی عملی میشد، سالانه بیش از ۲۵۰ هزار نوزاد متولدشده در ایالات متحده از آن متاثر میشدند.
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