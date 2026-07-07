نجات یافتگان زلزله های ونزویلا نیازمند کمک های فوری استند

نجات یافتگان زلزله‌های مرگبار ماه گذشته ونزویلا، با وجود ادامه شرایط دشوار زندگی، از کمک‌های به موقع جامعه جهانی، از جمله چین، ابراز قدردانی کرده‌اند.

ونزویلا هنوز پس از دو زلزله قوی که در ۲۴ ماه جون رخ داد، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌ کند. آخرین آمار رسمی نشان می ‌دهد که تاکنون ۳۵۳۵ تن جان باخته و ۱۶۷۴۰ تن دیگر زخمی شده اند. این زلزله ها خسارات مادی گسترده ‌ای را نیز به بار آورده ‌است.

با این حال اولین محموله امدادی اضطراری حکومت چین برای کمک به ونزویلا روز دوشنبه به میدان هوایی بین‌المللی سیمون بولیوار در مایکتیا، در نزدیکی کاراکاس، پایتخت ونزویلا، رسید.

این محموله که بیش از ۸۰ تن وزن داشت، شامل ۲۰ جنراتور، هشت دستگاه تصفیه آب، ۲۰۰ واحد ضدعفونی، ۲۰۰ مجموعه تجهیزات روشنایی خورشیدی، بیش از ۱۷۰۰ خیمه و بیش از ۶۷۰۰ کمپل بود.

مکان‌هایی مانند لا گوایرا، یکی از مناطق آسیب‌دیده، نیازمند کمک های عاجل استند.

این نیازمندی ها شامل برق برای شفاخانه ها و سرپناه‌ها، آب پاک، حفظ الصحه، مسکن موقت و روشنایی برای خانواده‌هایی که همه چیز خود را از دست داده‌اند یا به دلیل ساختمان‌های آسیب‌دیده و پس‌لرزه‌ها از خوابیدن در داخل خانه می‌ترسند.

ساکنانی که از زلزله جان سالم به در برده‌اند، گفته‌اند که کمک‌های بین‌المللی در بهبودی آنها تغیر واقعی ایجاد کرده و مواد ضروری برای بهبود شرایط زندگی آنها را فراهم کرده است.