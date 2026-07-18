استقبال امریکا از توافق بازسازی خط لولۀ نفت عراق-سوریه

وزارت خارجه ایالات متحده از توافق بین حکومت‌های عراق و سوریه برای بازسازی خط لوله نفت خام قدیمی میان دو کشور استقبال کرده است.

این وزارت در بیانیه‌ای اعلام کرد: "ایالات متحده از امضای توافق تاریخی بین حکومت‌های عراق و سوریه برای بازسازی و ساخت خط لوله نفت خام عراق-سوریه استقبال می‌کند."

در این بیانیه آمده است که این پروژه زیربنایی مهم، با اتصال و رفاه منطقه‌ای در راستای امنیت و ثبات کمک خواهد کرد.

در بیانیۀ وزارت خارجۀ امریکا گفته شده است که شرکت‌های امریکایی نقش اصلی را در بازسازی این خط لوله ایفا خواهند کرد.

توافق برای بازگشایی خط لوله نفت خام عراق-سوریه در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، طی ۱۰ روز گذشته در جلسات جداگانه‌ای با رهبران سوریه و عراق دیدار کرده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در حاشیه اجلاس ناتو در انقره، ترکیه، در هشتم جولای با احمد الشرع، رییس جمهور سوریه، دیدار کرد.

رییس جمهور ترمپ در این جلسه گفت که ایالات متحده ممکن است سوریه را از فهرست کشورهایی که واشنگتن آنها را حامی تروریزم می‌داند، حذف کند.

پس از این دیدار، رییس جمهور ترمپ در ۱۴ جولای در قصر سفید با علی الزیدی، صدراعظم عراق، در مورد روابط تجارتی گفتگو کرد.

رییس جمهور ترمپ، الزیدی را صدراعظم موفقی برای عراق خواند و گفت که واشنگتن و بغداد در دوران ریاست جمهوری او توافقات و قراردادهای تجارتی زیادی خواهند داشت.