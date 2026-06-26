حکومت طالبان با صدور حکمی، استفاده از تلیفون‌های هوشمند را برای تمامی کارمندان نظامی و ملکی از جمله قضات در سراسر کشور از تاریخ ۱۶ جون ممنوع کرده است.

خبرگزاری رویترز گفته است که حکم محکمهٔ نظامی حکومت طالبان مبنی بر منع استفاده از تلیفون‌های هوشمند در ادارات دولتی را مشاهده کرده است.

براساس این حکمِ افرادی که این ممنوعیت را نقض کنند، تلیفون‌های همراه‌شان شکستانده شده و مطابق قانون مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

کارمندان حکومتی گفته‌اند که این محدودیت از هم‌اکنون روند کارهای رسمی را مختل کرده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند که این دستور می‌تواند گام دیگری در راستای تشدید کنترول طالبان بر زندگی عامه، از زمان بازگشت این گروه به قدرت باشد.

به گفتهٔ آنان تلیفون‌های هوشمند هنوز هم یکی از معدود ابزارهایی استند که افغان‌ها از طریق آن به آموزش دسترسی پیدا کرده، موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی، به‌گونه خصوصی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به اطلاعات بدون سانسور دسترسی می‌یابند.

یکی از کارمندان دولتی گفت: "تاثیر این تصمیم به حدی گسترده بوده که بسیاری از روندهای اداری عملاً متوقف شده‌اند، زیرا بیشتر کارهای رسمی پیش از این از طریق تلیفون‌های همراه، واتساپ و ایمیل انجام می‌شد. "

برخی از مقامات ولایات از جمله والی ولایت پنجشیر گفته اند که این ممنوعیت در تمامی دفاتر به اجرا گذاشته خواهد شد.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱ تاکنون محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان و دختران، رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی اعمال کرده‌اند. دختران از آموزش در مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها محروم‌اند، بسیاری از زنان از کار برکنار شده‌اند و فعالان مدنی و خبرنگاران نیز از تهدید، بازداشت و سانسور گزارش داده‌اند.

صنم کبیری، فعال حقوق زنان مقیم آسترالیا، گفت: "امروز تلیفون هوشمند دیگر تنها وسیله‌ای برای سرگرمی نیست. "

او افزود: "وقتی استفاده از آن در دفاتر دولتی ممنوع می‌شود، این نگرانی به وجود می‌آید که هدف این اقدام تنها حفظ نظم اداری نباشد، بلکه محدود کردن دسترسی به اطلاعات و ارتباطات نیز مدنظر باشد. "

رویترز افزوده که اداره طالبان تاکنون به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداده است.