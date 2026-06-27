مرکز خبرنگاران  افغانستان بازداشت کارمندان تلویزیون تمدن را محکوم کرد

مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مدیرمسوول و یک کارمند تلویزیون تمدن را از سوی وزارت عدلیۀ طالبان محکوم کرده و خواهان رهایی بیقید و شرط این افراد شده است.
تلویزیون تمدن در صفحۀ فیسبوک خود با نشر یک اعلامیه گفته است که محمد رحمتی، مدیر مسوول و محمد رضا احسانی کارمند این رسانه توسط طالبان بازداشت شده اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه (۲۸جون) با نشر اعلامیهای گفته است که تلویزیون تمدن چهار روز قبل براساس امر وزارت عدلیۀ طالبان مسدود شد.
در بیانیۀ این مرکز به نقل از محمد جواد محسنی، مدیر این رسانه، آمده است که افراد ناشناس تجهیزات آنها را ضبط کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیهای خود افزوده است که این دو نفر پس از آن توسط طالبان بازداشت شدند که جزییات حملۀ طالبان و تعطیلی این رسانه را در رسانههای اجتماعی خود، نشر کردند.
تلویزیون تمدن در بیانیۀ نشر شده در صفحۀ فیسبوک خود نگاشته است: "این دو کارمند بدون حکم محکمه و یا اعلان اتهام، به امر وزارت عدلیۀ طالبان بازداشت شده و اکنون در زندان به سر میبرند."
پیش از این، کمیته حمایت از خبرنگاران (CPJ) نیز از طالبان خواسته بود که اجازه فعالیت دوبارۀ تلویزیون تمدن را بدهند و به فشار بر رسانههای مستقل پایان دهند.
حکومت طالبان هنوز رسماً در مورد تعطیلی تلویزیون تمدن و دستگیری کارکنان آن اظهار نظر نکرده است. اما آنان سال گذشته اعلام کردند که تلویزیون تمدن را تعطیل خواهند کرد.
پیش از این وزارت عدلیۀ طالبان ادعا کرده بود که این رسانه وابسته به حزب حرکت اسلامی است و در زمینی مصادره شده ساخته شده است، اما تصمیم تعطیلی تلویزیون در آن زمان اجرا نشد.
حکومت طالبان پس از آنکه در سال ۲۰۲۱ دوباره به قدرت رسید، محدودیتهای متعددی را بر رسانهها و کارکنان آنهااعمال کرده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید طالبان در پنج سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ کارمند رسانهای را به دلیل عدم رعایت سیاستهای سختگیرانه رسانهای خود دستگیر و زندانی کردهاند.
این مرکز اذعان میدارد که هفت کارمند رسانهای در حال حاضر در زندانهای طالبان به سر میبرند.
باوجود انتقاد نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق خبرنگاران از رفتار طالبان در برابر رسانههای آزاد، حکومت طالبان همواره بر آزادی بیان در افغانستان تاکید کرده و گفته اند رسانهها میتوانند استوار بر اصول و مقررات اسلامی به نشرات شان ادامه دهند.
گروه