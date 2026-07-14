شمار قربانیان ایبولا در کانگو به بیش از ۷۰۰ نفر رسید

ادارۀ صحت عامۀ جمهوری دموکراتیک کانگو گفته است که شمار قربانیان شیوع ایبولا در آن کشور به ۷۰۲ نفر رسیده و اکنون این بیماری دو ولایت جدید، هاوت-اوله و تشوپو، گسترش یافته است.

گونۀ نادر ایبولا- بوندی بوجو - اکنون در پنج ولایت کانگو شیوع یافته است. این بیماری صدها نفر را در ولایات شرقی ایتوری، کیووی شمالی و کیووی جنوبی تلف کرده است.

حکومت جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرد که تعداد موارد تایید شدۀ ایبولا در این کشور به ۱۹۲۶ رسیده است.

دانشگاه آکسفورد روز دوشنبه (۱۳ جولای) اعلام کرد که اولین آزمایش انسانی واکسین علیه ویروس ایبولا در- بوندی بوجو- را آغاز کرده است.

این دانشگاه همچنان گفت که به دنبال تسریع تلاش‌ها برای مبارزه با شیوع این بیماری در جمهوری دموکراتیک کانگو و یوگاندا است.

از جانب دیگر، مرکز کنترول و وقایه امراض ایالات متحده امریکا روز جمعه (دهم جولای) اعلام کرد که آزمایش ابتلا به ویروس ایبولا نزد یک شهروند ایالات متحده که برای یک سازمان بشردوستانه در کانگو کار می‌کرد، مثبت بوده است.

در همین حال تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت، سطح خطر ایبولا در داخل جمهوری دموکراتیک کانگو را از "بالا" به "بالاتر" ارتقا داده است.

در ایالات متحده نیز محدودیت‌هایی بر ورود مسافران از کانگو، یوگاندا و سودان جنوبی وضع شده است.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرده است که تمام پروازهای حامل افرادی که طی ۲۱ روز گذشته در این کشورها حضور داشته‌اند، باید تنها در میدان هوایی واشنگتن دالاس و اتلانتا فرود آیند تا مسافران آن تحت "تدابیر شدید صحی" قرار گیرند.