مخالفت پارلمان اروپا با دعوت از مقامات حکومت طالبان به بروکسل

پارلمان اروپا میگوید که از کمیسیون اتحادیهٔ اروپا خواسته است تا از دعوت مقامات طالبان برای گفتگو در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از اروپا به افغانستان، خود داری کند.
پینا پیچیرنو، معاون پارلمان اروپا روز پنجشنبه گفت که برقراری توافق با طالبان فراتر از تماسهای "صرف" عملیاتی است. به گفتهٔ پیچیرنو این امر به معنای به رسمیت شناختن عملی یک رژیم اذیتگر است که علیه زنان و دختران جنایت علیه بشریت مرتکب میشود.
اتحادیۀ اروپا در نظر دارد تا مقامهای حکومت طالبان را برای بحث در مورد راههای اخراج برخی پناهجویان افغان از اروپا به افغانستان، به بلجیم دعوت کند. این در حالی است که به گفتهٔ پیچیرنو سازمان ملل متحد بازگرداندن پناهجویان افغان را نقض حقوق بینالملل خوانده و محکمهٔ عدالت اتحادیهٔ اروپا حکم ممنوعیت اخراج هر زن افغان را داده است.
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با قاطعیت، تصویب اصولنامهٔ محاکم جزایی توسط طالبان را که به آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان دامن میزند و نقض گسترده حقوق اساسی، از جمله آپارتاید جنسیتی، بردهداری و مجازاتهای بدنی را نهادینه میکند، محکوم کردند.
پیچیرنو افزود که پارلمان اروپا هرگونه عادیسازی روابط با طالبان را رد میکند و بیش از هر زمان دیگر در کنار مخالفین دموکرات در تبعید میایستند.
پارلمان اروپا از حکومت طالبان خواسته است تا فوراً این قانون را لغو کرده و به شلاقزنیهای علنی، اعدامها و تمام محدودیتها علیه زنان و دختران، افراد همجنسگرا، اقلیتهای مذهبی و سایر گروههای آسیبپذیر پایان دهد.
نمایندگان پارلمان اروپا خواستار اقدام قاطعانهتر و تحریمهای حقوق بشری گستردهتر علیه رهبران طالبان شدند.
در بیانیه، پارلمان اروپا از شورا و کمیسیون اروپا خواسته تا به گفتهٔ آنها بردهداری، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری کودکان را در تمام سطوح دپلوماتیک محکوم کرده و از به رسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند.
این قطعنامه با ۴۸۰ رای موافق، پنج رای مخالف و ۸۳ رای ممتنع در پارلمان اروپا تصویب شد.
سخنگوی اتحادیۀ اروپا گفته است که تعامل جاری آن با مقامات طالبان کاملاً عملیاتی بوده و به منزله به رسمیت شناختن سیاسی محسوب نمیشود.
به گفتهٔ او دیدار برنامه ریزی شدۀ نمایندگان طالبان و اتحادیۀ اروپا در بروکسل، در پاسخ به درخواست چندین کشور عضو اتحادیۀ اروپا ترتیب داده شده است. تا کنون هیچ تاریخی برای این دیدار مشخص نشده است.
پیش از این شماری از قانونگذاران اتحادیۀ اروپا، و نهادهای بین المللی در پیوند به اخراج افغانها از اروپا به افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند.
