مقامات حکومت طالبان در افغانستان میگویند که که در پی بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابهای مدهش در ولایت بغلان، طی ۲۴ ساعت گذشته کم از کم ۱۱ نفر جان باخته اند.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث ولایت بغلان اعلام کرد که سرازیر شده سیلابها همچنین به بیش از ۲۰۰ خانه مسکونی آسیب رسانده و هزاران جریب زمین زراعتی را از بین برده است.
به گفته اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، از ۲۶ مارچ به این سو، کم از کم ۲۵۰ نفر در رویدادهای مرتبط با سیلاب در سراسر افغانستان کشته و ۳۴۴ نفر زخمی شدهاند.
این اداره گفته است که در این مدت بیش از ۱۷۳۰۰ خانواده متاثر شدهاند، در حالی که هزاران جریب زمین زراعتی و باغها آسیب دیدهاند. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، برای مقابله با سیلابها خواستار حمایت بیشتر و فوری شده است.
اوچا گفته است که سیلابها خانهها، معیشتها و زیرساختهای حیاتی را در سراسر افغانستان نابود کرده، اما کمبود بودجه، کمکرسانی را در زمانی که بیش از هر وقت دیگر مورد نیاز است، کند کرده است.
افغانستان از جمله کشورهای آسیبپذیر در برابر رویدادهای طبیعی بهشمار میرود. سیلابها، خشکسالی و زمینلرزهها در سالهای اخیر بارها بحران انسانی را در بخشهای مختلف کشور تشدید کردهاند، موضوعی که نهادهای امدادرسان بینالمللی نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند.
نهادهای امدادی میگویند تغییرات اقلیمی، همراه با بحران اقتصادی و فقر گسترده، نیاز میلیونها تن در افغانستان به کمکهای بشردوستانه را افزایش داده است.
گروه