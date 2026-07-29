رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در یک حملهٔ مسلحانه کشته شد

مقامهای محلی طالبان در بدخشان میگویند که ذبیحالله امیری، رییس اطلاعات و فرهنگ این ولایت، روز سهشنبه در مسیر ولسوالی بهارک بهسوی شهر فیضآباد، هدف گلولهباری دو فرد مسلح موترسایکلسوار قرار گرفت و کشته شد.
در اعلامیهای که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان نشر شده، آمده است که محافظان امیری پس از حمله با مهاجمان درگیر شدند. در نتیجهٔ این درگیری، یکی از مهاجمان کشته و مهاجم دوم بازداشت شد. اعلامیه می افزاید که تحقیقات دربارهٔ انگیزه و چگونگی این حمله آغاز شده است. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
ذبیحالله امیری که در سالهای اخیر مسوولیت ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان را بر عهده داشت، در فعالیتهای رسانهای این گروه در این ولایت نقش برجستهای ایفا می کرد.
حملات هدفمند علیه مقامهای بلندپایهٔ حکومت طالبان از زمان بازگشت دوبارهٔ این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱ کمسابقه بوده است؛ با این حال، چند مقام طالبان در سالهای اخیر در حملات انفجاری و انتحاری کشته شدهاند.
در دسامبر ۲۰۲۴، خلیلالرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودتکنندگان طالبان، در یک حملهٔ انتحاری در کابل کشته شد. او کاکای سراجالدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلهٔ حکومت طالبان، بود.
همچنان در جون ۲۰۲۳، انفجار یک موتر بمبگذاریشده در شهر فیضآباد، نثار احمد احمدی، معاون والی طالبان در بدخشان، و رانندهٔ او را کشت. شاخهٔ خراسان گروه داعش مسوولیت آن حمله را بر عهده گرفت.
چند روز بعد، حملهٔ انتحاری دیگری مراسم یادبود معاون والی بدخشان را هدف قرار داد که در نتیجهٔ آن دستکم ۱۳ نفر کشته شدند. داعش خراسان مسوولیت آن حمله را نیز پذیرفت.
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