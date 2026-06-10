سنتکام: حملات 'دفاع از خود' را علیه ایران تکمیل کردیم

اردوی ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، حملات "دفاع از خود" را که علیه ایران آغاز کرده بود تکمیل کرده است.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده سه شنبه شب با نشر یک پیام تازه در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که این حملات با استفاده "مهمات دقیق که توسط طیاره های جنگی نیروهای هوایی و بحری امریکا شلیک شد، سیستم‌های دفاع هوایی، مراکز کنترول زمینی و مراکز رادار نظارتی ایران را در نزدیکی تنگۀ هرمز هدف قرار دادند."

سنتکام در این پیام تازه نگاشته است که این "عملیات پاسخی متناسب به حمالات اخیر علیه نیروهای امریکایی و کشتی‌های تجارتی بین المللی بود که از آب‌های منطقه عبور می‌کردند."

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا تاکید کرده است که نیروهای امریکایی"همچنان هوشیار و آمادۀ دفاع در برابر تجاوز ناموجه ایران" می‌باشند.

پیش از این، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام) با نشر بیانیۀ اعلام کرده بود که این حملات ساعت ۵ عصر سه شنبه به وقت شرق امریکا، در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی اردوی ایالات متحده توسط ایران انجام شده است.

سنتکام گفته بود: "این ماموریت، پاسخ متناسب به تجاوز ناموجۀ ایران است."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، پیش‌تر از آن گفته بود که هلیکوپتر سرنگون شدهٔ این کشور در تنگهٔ هرمز، از سوی ایران سقوط داده شده و ایالات متحده ناگزیر است به این اقدام تهران، پاسخ بدهد.

رییس جمهور ترمپ روز سه شنبه (نهم جون) در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نوشت: "به تازگی از سوی اردوی بزرگ ما مطلع شدم که دیشب ایرانی‌ها یکی از هلیکوپترهای آپاچی بسیار پیشرفتهٔ ما را هنگام گزمه بر فراز تنگۀ هرمز سرنگون کردند. دو پیلوت در آن حضور داشتند که هر دو سالم اند و آسیبی برایشان نرسیده است. با این حال، ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد."

رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا در حالی ایران را به سرنگونی هلیکوپتر امریکایی متهم می‌کند که ساعاتی قبل گفته بود که مذاکرات با آن کشور ادامه دارد و پیشرفت در این زمینه ممکن در یک یا دو روز آینده، روش شود.