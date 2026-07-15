تاد بلانچ: سطح جرایم در شهرهای بزرگ ایالات متحده کاهش یافته است

تاد بلانچ، سرپرست وزارت عدلیۀ ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه در جلسه استماعیۀ تاییدی اش به سمت وزارت عدلیه و لوی سارنوالی ایالات متحده در مجلس سنای کانگرس امریکا گفت که او و تیمش در حال حفظ امنیت امریکا و "بازگرداندن اعتماد" به وزارت عدلیه اند.
بلانچ ضمن یاد آوری از دوران تحصیل و کارش تا رسیدن به مقام سارنوال فدرال، معاون لوی سارنوال و سپس سرپرست لوی سارنوالی ایالات متحده، از خانواده و حامیان خود قدردانی کرده و گفت که هدفش همواره ارتقای امنیت عمومی برای خانوادههای امریکایی بوده است.
او از دستاوردهای وزارت عدلیه از جمله کاهش حدود ۲۰ درصدی میزان قتل در سراسر کشور، افزایش قابلتوجه بازداشتهای مرتبط با جرایم خشونتآمیز، گرفتاری نزدیک به پنجهزار کودک آزار و قاچاقچی انسان، کاهش چشمگیر میزان جرم و جنایت در شهر های بزرگ از جمله شهر واشنگتن دی سی، ضبط هزاران قبضه اسلحه، تشدید اقدامات برای تامین امنیت مرزها، تعقیب قضایی قاچاقچیان انسان، اخراج افراد دارای سابقۀ جرمی، انهدام باندهای جنایتکار و مقابله با کارتلهای مواد مخدر از جمله معرفی کارتلهای بزرگ بهعنوان سازمانهای تروریستی خارجی، نام برد.
تاد بلانچ از پیشبرد دوسیههای بزرگ مقابله با جعل و تزویر در حوزه خدمات درمانی که به بازیابی میلیاردها دالر منجر شده است، نیز یاد آوری کرد.
سرپرست لوی سارنوالی ایالات متحده تاکید کرد که این دستاوردها حاصل همکاری میان نهادهای اجرای قانون در سطح فدرال، ایالتی و محلی بوده است.
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