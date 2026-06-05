تاکید رییس جمهور دونالد ترمپ بر پیروزی در برابر ایران

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، تاکید کرده است که در نبرد با ایران، یا با انجام توافق و یاهم با استفاده از گزینهٔ نظامی، پیروز خواهد شد.

رییس جمهور ترمپ که روز پنجشنبه (چهارم جون) با خبرنگاران در قصر سفید صحبت می‌کرد، گفت: "فکر می‌کنم ما بسیار خوب عمل می‌کنیم. ولی می‌بینیم که چه می‌شود. به هر حال پیروز خواهیم شد؛ یا روی کاغذ یا از راه نظامی. یا به روش نظامی یا روی کاغذ خواهد بود."

ترمپ در اشاره به توافق احتمالی با ایران، تکرار کرد که آن کشور سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

رییس جمهور دونالد ترمپ تاکید کرد که "بخش‌های عمدهٔ توافق این است که آنان نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. تنگه (هرمز) به زودی باز خواهد شد".

دونالد ترمپ این اظهارات را در حالی ابراز کرد که قبل از آن مجلس نمایندگان ایالات متحده، قطعنامه اختیارات جنگ را تصویب کرد.

هدف قطعنامه این است که قصر سفید قبل از اتخاذ اقدام بیشتر نظامی علیهٔ‌ ایران، باید رای کانگرس را کسب کند.

ترمپ در پیامی در شبکهٔ‌ اجتماعی تروت سوشیل،‌ رای گیری مجلس نمایندگان در مورد این قطعنامه را "بی معنا" توصیف کرد.

رییس جمهور ایالات متحده روز پنجشبه در پاسخ به پرسشی در مورد انتقال غبار یورانیم هسته‌ای ایران که ایالات متحده آن را سال گذشته از بین برد، گفت که در مورد اعزام نیرو برای بیرون کردن این مواد از ایران، غور صورت گرفته، ولی نخواست که در شرایطی مشابه به وضعیت جیمی کارتر قرار گیرد.

به گفتهٔ ترمپ، برای بیرون کردن این مواد، واشنگتن به توافق با تهران، نیاز ندارد.

دونالد ترمپ گفت: "همین حالا نیز آن را بیرون کرده می‌توانیم. اگر بخواهیم، فکر نمی‌کنم که آنان بتوانند جلو ما را بگیرند. ولی دلیلی وجود ندارد. آن (مواد) مدفون شده است."

در حالی که واشنگتن برای دستیابی به یک توافق با ایران امیدوار است، ترمپ هشدار داد که اگر نظامیان امریکایی در حملات ایران کشته شوند، عملیات نظامی علیهٔ آن کشور از سرگرفته خواهد شد.