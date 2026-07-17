دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده امریکا شام پنجشنبه در یک سخنرانی اعلام کرد که چین "بزرگترین سازش در دادههای انتخاباتی در تاریخ " ایالات متحده را انجام داده است. به گفته او، این اقدام از انتخابات سال ۲۰۲۰ آغاز شد که به "دسترسی غیرقانونی "بیجینگ به اطلاعات مربوط به ۲۲۰ میلیون رایدهندهٔ امریکایی انجامید.
ترمپ گفت این اسناد شامل نامها، آدرسها، شمارههای تماس، گرایشهای حزبی و سایر معلومات حساس مورد نیاز برای ثبتنام رایدهندگان بود.
او در سخنرانی خود از قصر سفید گفت: "از دست رفتن این دادهها، یک کابوس بیپیشینه برای امنیت انتخابات به شمار میرود. اطلاعات استخباراتی حتی نشان میدهد که چین یک واحد ویژه بهرهبرداری از دادهها را بهطور مشخص برای این پروژه ایجاد کرده است که بر وخامت این وضعیت میافزاید."
ترمپ همچنین گفت که نهادهای استخباراتی ایالات متحده از سال ۲۰۲۰ به این موضوع پی بردند؛ زمانی که مشخص شد اطلاعات مربوط به دهها میلیون رایدهنده در ۱۸ ایالت، توسط چین "خریداری، سرقت یا هک" شده است.
او افزود که چین تلاش کرده تا بر انتخاباتهای دیگر، از جمله انتخابات میاندورهای سال ۲۰۱۸ نیز تاثیر بگذارد و هدف آن تضعیف اعتماد مردم امریکا به انتخابات بوده است. به گفته ترمپ، این اقدامات شامل تلاش برای "تولید برگههای رایدهی غیرقانونی" به نفع جو بایدن، رقیب او در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰، نیز میشد.
لیو چنگ، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، هرگونه مداخله چین در انتخابات ایالات متحده را رد کرد.
او در پاسخ به درخواست صدای امریکا برای اظهار نظر در مورد سخنرانی رییسجمهور گفت: "چین همواره به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها پایبند بوده است. انتخابات ایالات متحده یک موضوع داخلی این کشور است و نتیجه آن توسط آرای مردم امریکا تعیین میشود".
او افزود: "چین هرگز در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده مداخله نکرده و هرگز نیز در آن مداخله نخواهد کرد."
آسیبپذیریهای مهم
دونالد ترمپ گفت که به مردم امریکا درباره آسیبپذیریهای زیرساختهای انتخاباتی، از جمله دستگاههای رایگیری الکترونیکی و سیستمهای شمارش آرا، "دروغ گفته شده است."
او به یک ارزیابی استخباراتی اشاره کرد که در آن آمده است که دشمنان ایالات متحده، از جمله کم از کم روسیه، چین، ایران و کوریای شمالی، و همچنین برخی گروههای غیردولتی توانایی نفوذ به زیرساختهای انتخاباتی امریکا را دارند.
رییسجمهور همچنین اعلام کرد که دستور داده است اسناد مهم استخباراتی "فوراً" از طبقهبندی محرم خارج و منتشر شوند. به گفته او، این اسناد "آسیبپذیریهای تکاندهندهای در زیرساختهای انتخاباتی ما" را آشکار میکنند.
او گفت: "هدف ما از افشای این اطلاعات، تضعیف اعتماد به انتخابات نیست، بلکه میخواهیم با شناسایی و رفع سریع این آسیبپذیریها، اعتماد مردم را به انتخابات تقویت کنیم."
با این حال، ارزیابی جامعه استخباراتی امریکا درباره تهدیدهای خارجی علیه انتخابات ۲۰۲۰ که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، نتیجهگیری کرده بود که: "چین هیچگونه اقدام مداخلهجویانهای انجام نداده و اگرچه اقدام برای اعمال نفوذ با هدف تغییر نتیجه انتخابات ریاستجمهوری امریکا را در نظر داشته، اما چنین اقداماتی را عملی نساخته است."
ترمپ همچنین گفت که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده حدود ۲۷۸ هزار فرد غیرشهروند را شناسایی کرده که برای شرکت در انتخابات فدرال ثبتنام شدهاند. او مدعی شد که شمار واقعی این افراد بیش از این رقم است.
انتخابات میاندورهای پیش رو
این سخنرانی حدود سهونیم ماه پیش از انتخابات میاندورهای ایالات متحده انجام شد؛ انتخاباتی که در آن تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی مجلس سنا به رای گیری گذاشته میشود. در حال حاضر، هر دو مجلس تحت کنترول حزب رییسجمهور قرار دارند و دموکراتها تلاش دارند دستکم کنترول یکی از این دو مجلس را به دست گیرند.
ترمپ همچنان بر این موضع خود تاکید کرده است که انتخابات سال ۲۰۲۰، که در آن پیروزی رقیبش جو بایدن رسماً تایید شد، با بینظمیها و تقلبهایی همراه بوده که به گفته او نتیجه انتخابات را تغییر داده است. او این ادعاها را به برگههای رای پستی در چندین ایالت و همچنین دستگاههای رایگیری که به باور او دستکاری شده بودند، مرتبط دانسته است.
دموکراتها در آن زمان تاکید کردند که مقامهای انتخاباتی فدرال و ایالتی، از جمله جمهوریخواهان، پیروزی بایدن را تایید کردهاند. آنان همچنین گفتند که ادعاهای ترمپ در چندین پرونده قضایی به چالش کشیده شد و محاکم شواهد کافی برای تغییر نتایج انتخابات پیدا نکردند.
رییسجمهور ترمپ بار دیگر خواستار تصویب قانونی موسوم به قانون نجات امریکا (SAVE America Act) شد. این قانون رایدهندگان را ملزم میسازد هنگام ثبتنام برای رایدهی، مدرک شهروندی ارایه کنند و هنگام حضور در مراکز رایگیری، اسناد هویتی تاییدشده نشان دهند.
مجلس نمایندگان نسخهای از این لایحه را در ماه فبروری تصویب کرد، اما در مجلس سنا حمایت کافی از سوی جمهوریخواهان برای تصویب آن وجود نداشته است.
واکنشهای گسترده
شماری از سناتورهای جمهوریخواه از سخنرانی رییسجمهور استقبال کردند. مارشا بلکبرن، در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: "حزب کمونیست چین میخواهد تا سال ۲۰۵۰ به ابرقدرت جهان تبدیل شود و برای رسیدن به این هدف، از هیچ کاری دریغ نمیکند. ما باید به هر قیمتی در برابر چین ایستادگی کنیم ."
اما مارک وارنر، سناتور دموکرات میگوید: "واقعیت این است که نهادهای استخباراتی ما بهطور متحد به این نتیجه رسیدند که چین حتی تلاش نکرد یک رای را در انتخابات ۲۰۲۰ تغییر دهد. یک دیدگاه موافق این احتمال را مطرح کرده بود که چین شاید تلاش کرده باشد بر دیدگاه رایدهندگان تاثیر بگذارد... اما این موضوع از سال ۲۰۲۱ برای همه معلوم است."
چک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا گفت: "نه اکنون، نه هیچوقت. قانون نجات امریکا در سنای ایالات متحده از همان ابتدا محکوم به شکست است."
مایک لی، سناتور جمهوریخواه گفت که سنا نباید روی موضوع دیگری تمرکز کند تا زمانی که قانون نجات امریکا تصویب نشود.
او در شبکهٔ اجتماعی اکس نوشت: "پس از سخنرانی امشب، بیش از هر زمان دیگری روشن است که سنا باید قانون نجات امریکا را در دستور کار خود قرار دهد و تا زمان تصویب آن، به بحث و بررسی این لایحه ادامه دهد. "
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