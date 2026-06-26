حکومت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به گونۀ رسمی به کانگرس امریکا از قصد خود برای فروش ماشین‌های جت به ترکیه خبر داد.

خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه حکومت امریکا و مشاهدۀ نسخه‎‌ای از این اطلاعیۀ رسمی گزارش داده است که ارزش این معامله به بیش از ۷۰۰ میلیون دالر می‌رسد.

رویترز روز چهارشنبه گزارش داده بود که حکومت ترمپ با وصف مخالفت شماری از قانونگذاران امریکایی قصد دار این معامله را به پیش ببرد.

پیش از این، رییس جمهور ترمپ به پرسش خبرنگاران در مورد درخواست ترکیه برای خریداری ماشین‌های جت اف-۱۱۰ و تحویلدهی جت‌های جنگی پیشرفتۀ اف-۳۵ به ترکیه گفته بود: "احتمالاً کاری می‌کنم که اردوغان بسیار خوشحال شود."

رییس جمهور ترمپ روابط خود را را رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، خوب توصیف کرد و گفت که اردوغان مانند شی جینپینگ، رییس جمهور چین، به درخواست وی از مداخله در حملات مشترک امریکا و اسراییل بر ایران خودداری کرد.

دونالد ترمپ همچنان در مورد شرکت در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) گفت که اگر این نشست به میزبانی رییس جمهور اردوغان برگزار نمی‌شد، در آن شرکت نمی‌کرد.

ترمپ گفت که شخص اردوغان از وی خواسته است تا در این نشست شرکت داشته باشد و به همین دلیل از روی احترام به رییس جمهور ترکیه در نشست ناتو در انقره شرکت می‌کند.

قانونگذاران در کانگرس ایالات متحده به دلیل اینکه ترکیه سیستم‌های دفاعی روسیه را در اختیار دارد، با فروش جنگنده‌ها و دیگر جنگ افزار امریکایی به انقره مخالفت دارند.