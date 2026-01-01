حکومت ترمپ جزییات بسته حمایتی دهقانان را منتشر کرد

حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ، جزییات بستۀ کمکی ۱۲ میلیارد دالری حکومت به دهقانان امریکایی را نشر کرد.

استناد بر جزییات ارایه شده از جانب وزارت زراعت ایالات متحده، زارعین برنج، پنبه، جو و بادام زمینی، بالاترین نرخ را در هر هکتار دریافت می‌کنند.

در اعلامیۀ روز چهارشنبۀ وزارت زراعت امریکا آمده است که ۱۱ میلیارد دالر این بستۀ کمکی را به صورت پرداخت‌های یک‌بارگی به دهقانان توزیع خواهد کرد که در صورت واجد شرایط بودن برای این برنامه، به ازای هر هکتار زمین، به آنان پرداخت خواهد شد.

یک میلیارد دالر باقیمانده بین دهقانان محصولات خاص و شکر توزیع خواهد شد.

این بسته کمکی ۱۲ میلیارد دالری که با نام برنامه کمک به دهقانان (FBA) شناخته می‌شود، در ۸ دسمبر توسط دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، طی نشستی در قصر سفید با دهقانان، اعلام شد تا به آنان در مقابله با افزایش هزینه‌ها در زمان آماده شدن برای فصل کشت سال آینده کمک کند.

بروک رولینز، وزیر زراعت ایالات متحده، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که رییس جمهور ترمپ به افزایش اطمینان در اقتصاد زراعتی متعهد شد و افزود که دهقانان می‌توانند هنگام مراجعه به بانک، برای برنامه‌ریزی فصل کشت بهاری، روی این محاسبات نرخ پرداخت، حساب کنند.

در بیانیۀ وزیر زراعت امریکا آمده است: "اولویت دادن به دهقانان به معنای ارایه کمک‌های واقعی در مواقع ضروری است." در بیانیه آمده است که دهقانان واجد شرایط این برنامه پول های کمکی شان را تا ۲۸ فبروری۲۰۲۶دریافت خواهند کرد.

طبق بیانیه‌ای که توسط این وزارتخانه منتشر شده است، بالاترین پرداخت‌ها به ازای هر هکتار به دهقانان برنج پرداخت خواهد شد که ۱۳۲.۸۹ دالر در هر هکتار دریافت می‌کنند و پس از آن دهقانان پنبه با ۱۱۷.۳۵ دالر در هر هکتار و دهقانان جو با ۸۱.۷۵ دالر در هر هکتار قرار دارند.

از میان ۱۹ محصول زراعتی فهرست‌شده توسط این وزارت‌خانه، کمترین پرداخت‌ها به دهقانان کتان با ۸.۰۵ دالر در هر هکتار، کنجد با ۱۳.۶۸ دالر در هر هکتار و تخم آفتاب‌پرست با ۱۷.۳۲ دالر در هر هکتار اختصاص یافته است.

چراگاه‌ها، مزارع داوطلبانه، مزارع آزمایشی، کود سبز، محصولات برداشت‌ناشده و یا متروکه واجد شرایط دریافت پرداخت‌ها نیستند.

رییس جمهور ترمپ در جلسه ۸ دسمبر گفت که این بسته کمکی، پاسخی به "آشفتگی کاملی" است که به گفته او حکومت قبلی رئیس جمهور جو بایدن برای دهقانان امریکایی ایجاد کرده است

رییس جمهور ایالات متحده گفت: "دهقانان ما تحت بدترین تورم در تاریخ مدرن و محدودیت‌های فلج‌کننده در زمینه انرژی، آب و سایر مایحتاج بی‌شمار دهقانان، آسیب دیدند."

رییس جمهور ترمپ خاطرنشان کرد: "این کمک مالی، برای دهقانان بسیار نیازمند، اطمینان خاطر فراهم می‌کند، زیران آ«ان می‌توانند محصول امسال خود را به بازار عرضه کنند و به محصولات سال آینده چشم بدوزند. [این کمک مالی] به آنان کمک می‌کند تا تلاش‌های خود را برای کاهش قیمت مواد غذایی برای خانواده‌های امریکایی ادامه دهند."

پس از اعلام بسته کمکی، انجمن سویابین ایالات متحده، از برنامۀ کمک به دهقانان حکومت به رهبری دونالد ترمپ، ابراز قدردانی کرد.

این انجمن اعلام کرد که این برنامه "پرداخت‌های هدفمند و یک‌باره به دهقانانی که محصولات ردیفی تولید می‌کنند، به عنوان یک (پل اقتصادی) برای فصل کشت بعدی" انجام خواهد داد.