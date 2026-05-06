نامزادان مورد حمایت ترمپ برنده انتخابات مقدماتی ایالت اندیانا شدند

در انتخابات مقدماتی برای هفت کرسی مجلس سنای ایالت اندیانا که روز سه شنبه برگزار شد، نامزادان مورد حمایت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده پنج کرسی آن را به خود اختصاص دادند.

امریکاییان با دقت انتخابات مقدماتی اندیانا را زیر نظر داشتند، زیرا این اولین آزمون از سلسله آزمون‌های مهم این ماه برای تایید قدرت رییس جمهور ترمپ در رقابت‌های نامزادان حزب جمهوری‌خواه بود، و رییس‌جمهور به راحتی از اولین مانع عبور کرد.

پنج ماه پیش، جمهوری‌خواهان در سنای ایالتی اندیانا که تحت کنترول آنها بود، در برابر فشار شدید ترمپ و متحدانش مقاومت کردند و به تقسیم مجدد حوزه‌های انتخاباتی رای منفی دادند؛ طرحی که می‌توانست پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، دو کرسی دیگر مجلس نمایندگان امریکا را به نفع جمهوریخواهان بدهد.

در انتخابات روز سه شنبه، هشت تن از آن سناتورهای ایالتی با چالش‌های از طرف حزب جمهوری‌خواه مواجه شدند. رییس‌جمهور ترمپ در جستجوی انتقام، از رقبای هفت تن از هشت قانون‌گذار جمهوری‌خواه که به لایحه تقسیم مجدد حوزه‌ها رای منفی داده بودند، حمایت کرد.

پنج تن از نامزدهای مورد حمایت ترمپ پیروز شدند، یک قانونگذار فعلی نیز توانست به کار خود ادامه دهد و نتیجه یک رقابت دیگر تا هنوز مشخص نشده است.

انتخابات ایالتی در ایالات متحده برای انتخابات میان‌دوره‌ای که قرار است در ماه نومبر سال روان برگزار شود، بسیار مهم تلقی می‌شوند. در انتخابات میان دوره‌ای، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۳ کرسی مجلس سنا به رای‌گیری گذاشته می‌شود.