ترمپ باردیگر از چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده بار دیگر نسبت به چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ابراز ناخشنودی کرد و گفت که این خروج به اعتبار بین المللی امریکا آسیب رسانده است.
ترمپ که روز چهارشنبه پس از اشتراک در مراسم تشریفاتی رسمی انتقال پیکر چهار نظامی امریکایی که اخیراً در جریان درگیریهای جاری با ایران، در شرق میانه کشته شدند، در ایالت جورجیا سخنرانی میکرد گفت که این خروج سبب شد تجهیزات نظامی در افغانستان برجا بماند و به گونهٔ که لازم بود به فداکاریها و قربانیهای نیروهای امریکایی ارج گذاشته نشود.
رییس جمهور ترمپ گفت که ادارهٔ او در حال انجام آنچه به گفته وی بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ در نیروهای مسلح امریکا است، میباشد. و افزود که اکنون نیز امریکا قدرتمندترین و نیرومندترین اردوی جهان را دارد و هیچ کشوری حتی به آن نزدیک هم نیست.
دونالد ترمپ گفت: "من این اردو را در دوره نخست ریاستجمهوریام ساختم. اما همانطور که میدانید، آنها بهگونهای احمقانه بخش زیادی از آن را واگذار کردند. البته در مقایسه با آنچه ما ساخته بودیم، مقدارش کمتر بود، اما باز هم بخش زیادی از تجهیزات را به طالبان در افغانستان واگذار کردند. آنها این تجهیزات را رها کردند و گفتند ما میرویم، بگذارید ماشینآلات نو و طیارهها همینجا بماند. طیارههای کاملاً نو را همانجا گذاشتند. واقعاً ناراحتکننده بود. "
رییس جمهور ترمپ رها کردن تجهیزات نظامی امریکایی در افغانستان را رویداد شرمآور خواند و گفت که او در همان وقت نیز خواستار تخلیه تمام تجهیزات نظامی شده بود.
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